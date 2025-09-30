Σφοδρή κριτική κατά στρατηγών, ναυάρχων και στρατιωτών που δεν πληρούν τα πρότυπα φυσικής κατάστασης, εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στη βάση Κουαντίκο της Βιρτζίνια, δηλώνοντας ότι «δεν θέλει να ξαναδεί παχύσαρκους αξιωματικούς στους διαδρόμους του Πενταγώνου» και προσθέτοντας ότι από εδώ και πέρα όλοι οι υπηρετούντες πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια ύψους και βάρους.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει αναγάγει τη φυσική κατάσταση σε κεντρικό άξονα της στρατιωτικής πειθαρχίας επί θητείας του, ανέφερε πως «όλα ξεκινούν από την εικόνα και την αντοχή». Επικαλέστηκε μάλιστα το δικό του παράδειγμα, λέγοντας ότι συμμετέχει τακτικά σε απαιτητικά προγράμματα εκγύμνασης: «Αν ο υπουργός Άμυνας μπορεί να κάνει σκληρή καθημερινή προπόνηση, τότε μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και σε άλλα στοιχεία της εμφάνισης όσων υπηρετούν στα Σώματα, λέγοντας: «Τέρμα οι γενειάδες, τα μακριά μαλλιά, η επιφανειακή ατομική έκφραση. Θα κόψουμε τα μαλλιά μας, θα ξυρίσουμε τις γενειάδες μας και θα συμμορφωθούμε με τα πρότυπα» για να προσθέσει πως αν κάποιος θέλει να έχει γενειάδα, τότε «να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις».

«Δεν έχουμε στρατό γεμάτο από Σκανδιναβούς παγανιστές, αλλά δυστυχώς, είχαμε ηγέτες που είτε αρνούνταν να αποκαλέσουν τις ανοησίες ως ανοησίες και να επιβάλουν πρότυπα, είτε ηγέτες που ένιωθαν ότι δεν τους επιτρεπόταν να επιβάλουν πρότυπα», συνέχισε για να προσθέσει πως αν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα φυσικά πρότυπα για μάχη, δεν μπορεί να περάσει τις φυσικές δοκιμασίες ή δεν θέλει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα περιποίησης, «είναι καιρός για μια νέα θέση ή ένα νέο επάγγελμα».

Ο Χέγκσεθ επέκρινε ανοιχτά αυτά που χαρακτήρισε «τοξικές ιδεολογίες και κοινωνική δικαιοσύνη» στο στράτευμα, υποστηρίζοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει καταργήσει προγράμματα διαφορετικότητας, εκδηλώσεις ταυτότητας φύλου και πολιτικές για το κλίμα. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ούτε μια μέρα χωρίς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσα στους κόλπους μας. Όπως έχω πει ξανά, τελειώσαμε με αυτές τις ανοησίες», δήλωσε με έμφαση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, στην οποία παρευρέθηκαν εκατοντάδες ανώτατοι αξιωματικοί, ο Χέγκσεθ διαμήνυσε ότι «η εποχή της πολιτικής ορθότητας και της ηγεσίας που φοβάται να θίξει συναισθήματα τελείωσε». «Ή πληροίς το πρότυπο, ή μπορείς να κάνεις τη δουλειά, ή είσαι πειθαρχημένος και γυμνασμένος – αλλιώς, βγαίνεις εκτός», ανέφερε.