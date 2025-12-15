Η πρόεδρος του ΕΛΠΙΔΑ Χριστιάννα Βαρδινογιάννη ανάμεσα στη Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Σάκη Ρουβά.

Με μεγάλη επιτυχία, και μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα αγάπης και προσφοράς, πραγματοποιήθηκε και φέτος το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Semiramis στο Κεφαλάρι. Η χριστουγεννιάτικη αγορά της ΕΛΠΙΔΑΣ άνοιξε και πάλι την αγκαλιά της για να στηρίξει τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ, κυρία Χριστιάνα Βαρδινογιάννη, υποδέχτηκε φίλους και υποστηρικτές και τις δύο ημέρες του Bazaar και τόνισε ότι η δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης είναι το πιο πολύτιμο δώρο των Χριστουγέννων, ενώ ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές, τους χορηγούς και όλους όσοι στηρίζουν εδώ και τόσα χρόνια την ΕΛΠΙΔΑ.

Η Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και η κόρη της, Μαριάννα Λαιμού, με τα παιδιά της Χορωδίας Κολλεγίου Αθηνών και Ψυχικού και τις δασκάλες τους.Οι εκατοντάδες επισκέπτες, που για μια ακόμα χρονιά βρέθηκαν στο πλευρό του Σωματείου, είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν μοναδικά δώρα, γιορτινά αντικείμενα και το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026, φιλοτεχνημένο από τη σχεδιάστρια κοσμημάτων και επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth, κυρία Μαριάννα Λαιμού. Το φετινό γούρι, κομψό και διαχρονικό, φέρει χαραγμένες τις λέξεις ΑΓΑΠΗ, ΦΩΣ και ΕΛΠΙΔΑ, συμβολίζοντας τις αξίες που καθοδηγούν το έργο του Συλλόγου και εμπνέουν κάθε νέα χρονιά.

Η Λιλή Πυρράκη ανάμεσα στο ζεύγος Ελένης Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την καλή της φίλη Μάρα Ζαχαρέα.

Η Μαριέττα Χρουσαλά.

Στην εορταστική ατμόσφαιρα συνέβαλε και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος FM 89.8, ο οποίος εξέπεμπε ζωντανά από τον χώρο με τη ραδιοφωνική παραγωγό Ράνια Αντωνάκη και τη συμμετοχή των γνωστών καλλιτεχνών Θοδωρή Φέρρη και Γιώργου Σαμπάνη.

Η Αικατερίνη Λαλαούνη με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», οι Μολυβένιοι Στρατιώτες της ομάδας ArtVenture Productions και η κοινή Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών & Ψυχικού με τις ζωντανές τους ερμηνείες χάρισαν στο Bazaar χριστουγεννιάτικη μαγεία! Στην οργανωτική επιτροπή του φετινού Bazaar συμμετείχαν οι κυρίες: Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέτα, Νάσια Θανοπούλου και Μαρία Κουρούπη.

Η Αλίνα Μινέττα με τον Γιώργο Σαμπάνη.

Το Bazaar του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ αποτελεί έναν ξεχωριστό θεσμό που συνδυάζει τη χαρά των γιορτών με την ουσιαστική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Με κάθε αγορά, οι επισκέπτες γίνονται μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας αγάπης και ελπίδας, που φωτίζει τις ζωές των παιδιών και ενισχύει το έργο του Συλλόγου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το Bazaar στήριξαν με την παρουσία τους ο Αγγελιοφόρος της ΕΛΠΙΔΑΣ Σάκης Ρουβάς και η Καλλιτέχνης για την ΕΛΠΙΔΑ Νατάσα Θεοδωρίδου ενώνοντας τις δυνάμεις τους με το Σωματείο και στέλνοντας τις ευχές και την αγάπη τους στα παιδιά που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά.

Το περίπτερο με τα είδη του eshop του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ συγκέντρωσε το μεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών, όπως και τα προϊόντα των Diamond Club Danelian, Dirty Laundry, Emily Vafias, Type Center, Marva, Boabella, που προσέφεραν τα προϊόντα τους στην ΕΛΠΙΔΑ.

Η Τζωρτζίνα Έλληνα.

Παρών στο Bazaar ήταν, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης. Παράλληλα, στο Bazaar συμμετείχαν 31 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ.

Η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, Ινώ Κωνσταντοπούλου, με τη Χριστιάννα Βαρδινογιάννη και τη Μαριάννα Λαιμού.

Ο Θοδωρής Φέρρης.