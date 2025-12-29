Στο γνωστό εστιατόριο «Μανάρι» στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων δείπνησε το βράδυ του Σαββάτου ο Ρομέν Γαβράς με την Έμιλι Ρατακόφσκι. Ο 44χρονος Ελληνογάλλος που ακολουθεί με επιτυχία τα επαγγελματικά βήματα του διάσημου σκηνοθέτη πατέρα του, Κώστα Γαβρά, είχε συζητηθεί πολύ το 2024 εξαιτίας της σχέσης του με την ποπ σταρ Ντούα Λίπα, ενώ η τελευταία σχέση του 34χρονου μοντέλου και ηθοποιού ήταν επίσης με τραγουδιστή, τον Shaboozey.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το ‘χουμε» και τη δημοσιογράφο Μαρία Παπαιωάννου -εκείνη δηλαδή που αναγνώρισε και απαθανάτισε το διάσημο ζευγάρι- κατάφεραν να απολαύσουν το δείπνο τους ουσιαστικά ανενόχλητοι αν και είχαν καθίσει σε σημείο που μπορούσε εύκολα να τους διακρίνει κάποιος.

Ο Ρομέν Γαβράς τον Σεπτέμβριο στο φεστιβάλ του Τορόντο για την προβολή της ταινίας του, Sacrifice (θυσία).

Μία μέρα πριν εμφανιστούν μαζί στην Αθήνα, η Έμιλι Ρατακόφσκι είχε κάνει μια ανάρτηση με πολλές φωτογραφίες από τις ημέρες των Χριστουγέννων δηλώνοντας «ευγνώμων», χωρίς να προδίδει την τοποθεσία, ενώ ο Ρομέν Γαβράς δεν υπήρχε σε καμία εικόνα της.

Ρομέν Γαβράς: Τιμάει την ελληνική του καταγωγή

Στα μέσα Νοεμβρίου οι παπαράτσι είχαν «συλλάβει» το ερωτευμένο ζευγάρι σε τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι δυο τους, αν και δεν κρύβονται, δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια ότι είναι ζευγάρι. Η Έμιλι Ρατακόφσκι, που είναι μητέρα ενός αγοριού, έχει ως βάση της τη Νέα Υόρκη, ενώ ο Ρομέν Γαβράς έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στο Παρίσι, επισκέπτεται όμως συχνά την Αθήνα- μάλιστα όταν ήταν με τη Ντούα Λίπα την είχε ξεναγήσει σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.