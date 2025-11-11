Το 34χρονο μοντέλο και συγγραφέας και ο 44χρονος Ελληνογάλλος σκηνοθέτης γιος του Κώστα Γαβρά περπατούσαν πιασμένοι χέρι-χέρι, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, αυτή είναι η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση.

Η Έμιλι επέλεξε ένα casual chic look για τη βραδινή της έξοδο, με μακρύ καφέ δερμάτινο παλτό με γούνινες λεπτομέρειες, μαύρο τοπ και παντελόνι καμπάνα, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με sneakers και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Ο Ρομέν, πιο χαλαρός αλλά με στιλ, φόρεσε σκούρο μπλε παλτό, μπεζ πουκάμισο και ένα T-shirt που τράβηξε τα βλέμματα έγραφε «Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας», αποκαλύπτοντας με χιούμορ την ελληνική του πλευρά. Το look του συμπλήρωναν μπλε τζιν, λευκά sneakers και καπέλο του μπέιζμπολ.

Το ζευγάρι σταμάτησε αρκετές φορές στη διαδρομή του για να ανταλλάξει τρυφερά φιλιά και αγκαλιές, με την Έμιλι να τον χαϊδεύει στο πρόσωπο και να γελά παιχνιδιάρικα στην αγκαλιά του.

Η νέα αυτή σχέση έρχεται μετά από μια σειρά σύντομων δεσμών της Ραταϊκόφσκι. Τελευταία φορά συνδέθηκε ρομαντικά με τον τραγουδιστή Shaboozey, ενώ στο παρελθόν είχε συζητηθεί η σύντομη σχέση της με τον Χάρι Στάιλς και ο γάμος της με τον Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλάρντ, με τον οποίο έχει έναν γιο, τον Σιλβέστερ.

Ο Ρομέν Γαβράς, από την πλευρά του, είναι γνωστός για τη σκηνοθετική του πορεία σε βιντεοκλίπ και ταινίες όπως το «Athena» (2022) και το πρόσφατο «Sacrifice», που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο.

Όπως φαίνεται, οι δυο τους δεν διστάζουν να δείξουν πως ζουν μια νέα, έντονη φάση στη ζωή τους με φόντο τη Νέα Υόρκη και μια δόση ελληνικού… μπλουζακίου.