Η Σίντνεϊ Σουίνι μεταμορφώθηκε ολοκληρωτικά για τη βιογραφική ταινία «Christie», όπου υποδύεται την Κρίστι Μάρτιν -την πιο διάσημη γυναίκα πυγμάχο της Αμερικής τη δεκαετία του ’90 – πριν ο σύζυγός της επιχειρήσει να τη δολοφονήσει το 2010.

Προκειμένου να μοιάζει περισσότερο με την πυγμάχο, η Σίντνεϊ Σουίνι ακολούθησε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα προπονήσεων τριών μηνών και χρειάστηκε να πάρει βάρος. Στη συνέχεια όμως έπρεπε να χάσει αυτά τα κιλά μέσα σε μόλις επτά εβδομάδες, ώστε να επανέλθει στον ρόλο της ως η Κάσι Χάουαρντ στη τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria» του HBO.

«Έπρεπε να είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», δήλωσε η ηθοποιός στο περιοδικό People. «Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ήταν πραγματικά δύσκολο να πάρω βάρος. Έτρωγα πολύ, κυριολεκτικά τα πάντα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Έπινα συνεχώς πρωτεϊνούχα ροφήματα και λάμβανα μεγάλη ποσότητα κρεατίνης, η οποία σε φουσκώνει».

Όταν ήρθε η ώρα να χάσει το βάρος που είχε πάρει για τον ρόλο στο «Christy», η Σουίνι απέβαλε όλα τα επιπλέον τρόφιμα και επέστρεψε στην αρχική της διατροφή και ρουτίνα γυμναστικής.

«Όταν σταματάς την προπόνηση και τα πρωτεϊνούχα ροφήματα, χάνεις πολύ γρήγορα τη μυϊκή μάζα», εξήγησε η ηθοποιός. «Αυτό είναι το πρώτο που φεύγει, πριν καν το λίπος. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχα χάσει αυτά τα κιλά». Τα υπόλοιπα κιλά τα έχασε ακολουθώντας καθαρή διατροφή και κάνοντας εντατική αερόβια γυμναστική.

Αν και παραδέχτηκε ότι «ίσως αυτή να είναι η πρώτη και τελευταία φορά» που παίρνει και χάνει τόσο βάρος για έναν ρόλο, η Σουίνι δήλωσε ευγνώμων για τον καλό μεταβολισμό της. «Δεν ήταν εύκολο», τόνισε. «Αλλά ήμουν πάντα δραστήριο άτομο. Ήμουν υπερδραστήριο παιδί και φρόντιζα να μένω ενεργή. Μπορώ να πάρω βάρος αλλά και να το χάσω εύκολα», πρόσθεσε.

Σε άλλη συνέντευξη, δήλωσε ότι, «έλαβα μέρος στην παραγωγή για να παίξω την Κρίστι και είχα περίπου 3,5 μήνες προπόνησης», εξήγησε. «Άρχισα να τρώω πολύ. Έκανα προπόνηση με βάρη το πρωί για μία ώρα, kickboxing το μεσημέρι για περίπου δύο ώρες και ξανά προπόνηση με βάρη το βράδυ για άλλη μία ώρα», κατέληξε η 28χρονη ηθοποιός.

Με πληροφορίες από People