Η Σίντνεϊ Σουίνι, μία από τις πιο πολυσυζητημένες και επιτυχημένες ηθοποιούς της νέας γενιάς του Χόλιγουντ, μίλησε ανοιχτά για τις προσωπικές της σχέσεις και τον τύπο άνδρα που την ελκύει, σε μια ειλικρινή συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Cosmopolitan.

Η 28χρονη σταρ, η οποία αυτή την περίοδο φέρεται να βρίσκεται σε σχέση με τον μουσικό μεγιστάνα Σκούτερ Μπράουν, ηλικίας 44 ετών, δεν δίστασε να αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητάς της που συχνά μένουν εκτός προβολέων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail, η Σουίνι και ο πρώην μάνατζερ κορυφαίων καλλιτεχνών όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Αριάνα Γκράντε έχουν έρθει κοντά τους τελευταίους μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω της διαφοράς ηλικίας αλλά και της ισχυρής επαγγελματικής παρουσίας και των δύο.

Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός περιέγραψε τον άνδρα που μπορεί πραγματικά να σταθεί δίπλα της, τονίζοντας πως αναζητά κάποιον δραστήριο, κοινωνικό και με έντονη αίσθηση του χιούμορ. Όπως εξήγησε, ο αθλητισμός αποτελεί βασικό κομμάτι της ζωής της, γεγονός που καθορίζει και τις απαιτήσεις της από έναν σύντροφο. «Χρειάζομαι κάποιον που να μπορεί να σκαρφαλώσει σε ένα βουνό μαζί μου, να κάνει ελεύθερη πτώση, να μη φοβάται την περιπέτεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι περιβάλλεται από δυναμικές γυναίκες και πως η ίδια έχει έναν έντονα ηγετικό ρόλο τόσο στην καριέρα όσο και στην προσωπική της ζωή. «Στη ζωή μου είμαι “αφεντικό”. Παίρνω τον έλεγχο, κυνηγάω αυτό που θέλω, έχω αυτοπεποίθηση και είμαι επιτυχημένη», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αισθάνεται ότι έχει ανάγκη έναν άντρα για να ολοκληρωθεί.

Η Σουίνι παραδέχτηκε ότι αυτή η δυναμική προσωπικότητα μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για αρκετούς άντρες. «Έχω τον εαυτό μου, τους φίλους μου, μια ομάδα από ισχυρές γυναίκες γύρω μου. Αυτό τρομάζει πολύ κόσμο», είπε, προσθέτοντας πως ο σύντροφός της πρέπει να έχει την ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση να σταθεί δίπλα της χωρίς να νιώθει απειλή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η εξομολόγησή της για έναν άντρα που στο παρελθόν την ενδιέφερε έντονα, αλλά τελικά απομακρύνθηκε. «Μου είπε ότι δεν μπορούσε να αντέξει τον κόσμο που έρχεται μαζί μου. Και αυτό ήταν δύσκολο», ανέφερε, φωτίζοντας τις προκλήσεις που συχνά συνοδεύουν τη ζωή μιας γυναίκας με έντονη δημόσια παρουσία.

Η ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχε με τη μητέρα της σχετικά με τις σχέσεις και τις προσδοκίες της. Όπως αποκάλυψε, όταν της είπε πως κάποιος «δεν είναι ο τύπος της», η μητέρα της απάντησε με ειλικρίνεια ότι ίσως αυτός ο τύπος δεν της ταιριάζει τελικά. Η ίδια φαίνεται πλέον πιο ανοιχτή σε αυτή την ιδέα, παραδεχόμενη πως ίσως χρειάζεται να αφήσει πίσω της τα αυστηρά καλούπια και να δώσει χώρο σε νέες εμπειρίες.

Με τις δηλώσεις της, η Σίντνεϊ Σουίνι παρουσιάζει το πορτρέτο μιας σύγχρονης, ανεξάρτητης γυναίκας που γνωρίζει τι θέλει, δεν φοβάται να το διεκδικήσει και επαναπροσδιορίζει τα στερεότυπα γύρω από τις σχέσεις, την επιτυχία και τη γυναικεία αυτονομία — εντός και εκτός Χόλιγουντ.

Πηγή: Daily Mail