Η Σίντνεϊ Σουίνι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Custom of the Country» (1913) της σπουδαίας Αμερικανίδας συγγραφέας, Ίντιθ Γουόρτον.

Η Τζόζι Ρουρκ υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ η Σουίνι θα ενσαρκώσει την Ουντάιν Σπραγκ, μια φιλόδοξη γυναίκα από τη μεσοδυτική Αμερική, η οποία προσπαθεί να ανέλθει κοινωνικά στη Νέα Υόρκη των αρχών του 20ού αιώνα.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η Ουντάιν Σπραγκ, «οπλισμένη με ομορφιά, τόλμη, αστείρευτη ενέργεια και ακλόνητη φιλοδοξία, συγκρούεται με την κατεστημένη ελίτ, προκαλώντας χωρίς φόβο αντιδράσεις και σκάνδαλα, μέχρι τη στιγμή που ο έρωτας και η τύχη ευθυγραμμίζονται».

Η Ρουρκ χαρακτηρίζει την Ουντάιν Σπραγκ ως την «πρωτότυπη επικίνδυνη γυναίκα» και θεωρεί την επιλογή της Σίντνεϊ Σουίνι σχεδόν μοιραία, σημειώνοντας πως είναι σαν «η Γουόρτον να έγραψε τον ρόλο γι’ αυτήν πριν από έναν αιώνα».

«Η ηρωίδα της Ίντιθ Γουόρτον έχει γοητεύσει, σαγηνεύσει και εξοργίσει τους αναγνώστες εδώ και γενιές. Το ”The Custom of the Country” ένα από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα της Γουόρτον, χάρη το οποίο η Ουντάιν Σπραγκ διασχίζει την Αμερική και την Ευρώπη με καταιγιστικό ρυθμό, σε μια περίοδο τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών ανακατατάξεων», ανέφερε η Ρουρκ σε δήλωσή της.

«Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από σύγχρονη ενέργεια και, καθώς έγραφα αυτή την κινηματογραφική διασκευή, η Σίντνεϊ Σουίνι ταυτιζόταν συνεχώς στο μυαλό μου με αυτή την εμβληματική μορφή», κατέληξε.

Ανάμεσα στις πρόσφατες δουλειές της 28χρονης ηθοποιού, συγκαταλέγεται το «The Housemaid», το οποίο ξεπέρασε πρόσφατα τα 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ ήδη ετοιμάζεται και το σίκουελ. Παράλληλα, απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές για την ερμηνεία της ως η θρυλική πυγμάχος Κρίστι Μάρτιν στη βιογραφική ταινία «Christy».

