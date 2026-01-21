Μεγάλος πρωταγωνιστής της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας είναι αναμφίβολα η ταινία της Κλόε Ζάο «Άμνετ», που μετράει ήδη βραβεία και αναμένεται να εισέλθει με αξιώσεις στην κούρσα των Όσκαρ. Από τους νέους τίτλους ξεχωρίζει η «Κάρλα», που αφηγείται μία συγκλονιστική αληθινή ιστορία με φόντο τη Γερμανία του 1962 και δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ, «Επιστροφή στην πατρίδα» και «Οι δικοί μου άνθρωποι». Ακόμη, τρεις ταινίες για παιδιά και μία ταινία δράσης. Πάμε σινεμά.

Άμνετ

Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άγκνες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ.

Το «Hamnet» της βραβευμένης με Όσκαρ Κλόε Ζάο (Η Χώρα των Νομάδων) βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης και την απώλεια που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ. Πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Μπάκλεϊ, Πολ Μεσκάλ, Έμιλι Γουάτσον, Τζο Άλγουιν, Ντέιβιντ Γουίλμοτ.

Κάρλα

Γερμανία, αρχές δεκαετίας του ’60. Η δωδεκάχρονη Κάρλα το σκάει από το σπίτι της για να καταγγείλει την εδώ και χρόνια κακοποίησή της από τον ίδιο της τον πατέρα. Ο ηλικιωμένος δικαστής Λάμι αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με την ενίοτε αδιαπέραστη στάση του τραυματισμένου, φοβισμένου και διστακτικού παιδιού. Όσο περνάει ο καιρός, μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης αναπτύσσεται ανάμεσα στην Κάρλα και τον δικαστή Λάμι, ο οποίος μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς και ελπίδας για τη μικρή. Η επιμονή της Κάρλα να μιλήσει με τους δικούς της όρους αναγκάζει το σύστημα να προσαρμοστεί σε εκείνη και όχι το αντίστροφο.

Μία συγκλονιστική αληθινή ιστορία –η πρώτη υπόθεση στη Γερμανία όπου παιδί μήνυσε τον γονιό του για κακοποίηση- από την Κριστίνα Τουρνατζή. Πρωταγωνιστούν Ελίζε Κριπς, Ράινερ Μποκ, Ίμογκεν Κόγκε. Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Κοινού.

Επιστροφή στην Πατρίδα

Ο Τίτους Μίλεχ είναι ψυχίατρος που έζησε και εργάστηκε στη Μασσαλία. Μεγάλωσε στη Γερμανία, αλλά δεν αυτοπροσδιορίζεται ως Γερμανός λόγω της φρικτής ναζιστικής κληρονομιάς. Ύστερα από πολλά χρόνια απόρριψης και άρνησης της καταγωγής του, ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής στην πατρίδα του, το Tübingen της Γερμανίας. Επιστρέφει στους τόπους όπου μεγάλωσε, συναντά συγγενείς και φίλους, αλλά σύντομα έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματική αιτία του ταξιδιού του. Αρχίζει να περιπλανιέται στη χώρα υιοθετώντας την «γερμανική τρέλα» όπως την αποκαλεί ο ίδιος και με τα αποκαλυπτικά μυστικά που κρύβει το παλιό του ημερολόγιο να του δείχνουν τον δρόμο. Επισκέπτεται μνημεία, τόπους και ανθρώπους που τον φέρνουν σε επαφή με την κατανόηση της ιστορικής αλήθειας, προσπαθώντας να βρει απαντήσεις σε προσωπικούς και συλλογικούς προβληματισμούς μέσα στον παραλογισμό του παρελθόντος. Το ντοκιμαντέρ των Χρύσας Τζελέπη – Άκη Κερσανίδη έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2025), όπου απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, όπως και βραβείο κοινού στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Η «Επιστροφή στην Πατρίδα» προβάλλεται στον κινηματογράφο Δαναός. Οι προβολές πλαισιώνονται από ομιλίες και συζητήσεις.

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, 20:00, Αθηναϊκή Πρεμιέρα στον Δαναό

Μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση με τους σκηνοθέτες Άκη Κερσανίδη και Χρύσα Τζελέπη, τους συντελεστές καθώς και τον πρωταγωνιστή Τίτους Μίλεχ. Προλογίζει και συντονίζει ο Γιάννης Καντέα -Παπαδόπουλος, κριτικός κινηματογράφου.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, 17:30

Θα προλογίσει ο Κώστας Κωστάκος (Οld Βoy), κριτικός κινηματογράφου, και μετά

το τέλος της προβολής θα συμμετέχει στη συζήτηση με το κοινό. Παρουσία των σκηνοθετών καθώς και του πρωταγωνιστή Τίτους Μίλεχ.

Σάββατιο 24 Ιανουαρίου, 17:30

Μετά το τέλος της προβολής μία συνομιλία του Αντώνη Λιάκου, ιστορικός, με

τον Δημήτρη Πλουμπίδη, ψυχίατρος – ψυχαναλυτής. Παρουσία των

σκηνοθετών καθώς και του πρωταγωνιστή Τίτους Μίλεχ.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου, 17:30

Θα προλογίσει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ιστορικός – πολιτικός επιστήμονας,

και μετά το τέλος της προβολής θα συμμετέχει στη συζήτηση με το κοινό. Παρουσία των

σκηνοθετών.

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 20:00

Θα προλογίσει ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, σκηνοθέτης, και μετά το τέλος της

προβολής θα συμμετέχει στη συζήτηση με το κοινό. Παρουσία των σκηνοθετών.

Η Εσχάτη των Ποινών

Στο εγγύς μέλλον, ένας ντετέκτιβ (Κρις Πρατ) δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του. Έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (Ρεμπέκα Φέργκιουσον), που ο ίδιος στήριζε ένθερμα, πριν αυτή αποφασίσει για την τύχη του. Σκηνοθεσία Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ.

Οι Δικοί μου Ανθρωποι

Ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ από την ηθοποιό και σκηνοθέτη Άννα Ρεζάν για τον ρόλο της Ελλάδας στο Β´ Παγκόσμιο πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, που φέρνει στο φως την ξεχασμένη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων. Η ταινία φέρνει στο φως την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων, την Κατοχή, την Εθνική Αντίσταση και τον ηρωικό ρόλο που έπαιξε η εκκλησία. Μέσα από το βλέμμα μιας νέας γυναίκας -της νεότερης σκηνοθέτιδας που έχει καταπιαστεί ποτέ με το θέμα του Ολοκαυτώματος- ξετυλίγεται ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης της οικογενειακής της ιστορίας.

Οι Δικοί μου Άνθρωποι (My People) είναι ένα ντοκιμαντέρ ύμνος στην αγάπη, την ενότητα και το θάρρος. Όπως αναφέρει ο παραγωγός Μίτσελ Μπλοκ: «Η οπτική της Άννας Ρεζάν είναι διαφορετική από εκείνη άλλων ταινιών για το Ολοκαύτωμα. Η εστίασή της στην ελπίδα, την ανθρωπιά και την αγάπη αποτελεί μια πρωτοποριακή οπτική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Στα περισσότερα από σαράντα χρόνια της καριέρας μου στον κινηματογράφο, δεν έχω δει ποτέ ένα έργο που να πραγματεύεται τέτοια ζητήματα με τον τρόπο που το κάνει αυτή η ταινία».

Αφήγηση Άννα Ρεζάν, Παντελής Κοντογιάννης, Τράβις Κιντλ, Μάρκο Ντέιπερ. Το ντοκιμαντέρ έρχεται στους κινηματογράφους λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου).

Οι Φύλακες του Χιονιού

Η μικρή Γκέρντα και ο αγαπημένος της φίλος, Κάι, μένουν σε διπλανά σπίτια. Όταν ο Κάι βρίσκει στο εργαστήριο του μπαμπά του το τέλειο δώρο, ένα ολοκαίνουριο, γυαλιστερό πράσινο έλκηθρο, η χαρά του είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να περιμένει. Αποφασίζει να κάνει μια βόλτα κρυφά, δένοντας το έλκηθρό του πίσω από μια εντυπωσιακή, γαλάζια άμαξα που περνάει τυχαία, για να τσουλήσει γρήγορα στο χιόνι. Αυτό που ξεκίνησε όμως σαν παιχνίδι, σύντομα θα γίνει μια μεγάλη περιπέτεια, μια και η άμαξα, που ανήκει στην μυστηριώδη Βασίλισσα του Χιονιού, θα παρασύρει τον μικρό Κάι στο παγωμένο Βασίλειο του Βορρά και στα σκοτεινά σχέδιά της.

Ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική διασκευή του κλασικού παραμυθιού «Η Βασίλισσα του Χιονιού». Πίσω από τον μαγικό κόσμο της ταινίας, βρίσκεται η Μπέντε Λόνε, μια πολυβραβευμένη Νορβηγίδα συγγραφέας, θεατρική δημιουργός και σεναριογράφος. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας

Σύμφωνα με τον μύθο, μια μυστηριώδης μαρμότα, κρυμμένη βαθιά μέσα σε ένα μυστικό βουνό, έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω. Όταν ο Χόπερ -ο οποίος είναι μισή κότα μισός λαγός- ανακαλύπτει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα ίσως είναι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το είδος του, ο ατρόμητος εξερευνητής αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αρχαία δύναμη.

Αλλά το ταξίδι του θα είναι γεμάτο εμπόδια. Φαίνεται πως ο Χόπερ και οι φίλοι του δεν είναι οι μόνοι που αναζητούν το μυστικό της μαρμότας. Η ταινία του Μπέντζαμιν Μουσκέ είχε επίσημη συμμετοχή στο Annecy International Animation Film Festival, και μετρά ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ευρώπη. Ακούγονται οι ηθοποιοί Πέτρος Κονόμου, Σεμέλη Κυριαζή, Άρης Κυπριανού, Έλενα Ολυμπίου, Μάριαν Κυπριανού, Θανάσης Δρακόπουλος, Εύρος Βασιλείου, Φάνος Θεοφάνους, Πλάτωνας Μουρατίδης, Έφη Χαραλάμπους

Φρου-Φρου ο Σκανδαλιάρης

Ο Φρου-Φρου, το ξωτικό με τη μορφή αξιαγάπητου μικρού αγοριού με κόκκινα φουντωτά μαλλιά και ο καλύτερος του φίλος, ο ξυλουργός Έντερ, μπλέκουν σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Αυτές πάντα οφείλονται στις ασταμάτητες σκανδαλιές του Φρου-Φρου, ο οποίος θα καταφέρει να αναστατώσει το εργαστήριο του Έντερ, το χωριό του ξυλουργού φίλου του με την τοπική ορχήστρα, το καρουζέλ και την τοπική ετήσια εορτή, αλλά και να κάνει άνω κάτω το κοντσέρτο ενός διάσημου μαέστρου κλασσικής μουσικής. Μια από τις καλύτερες παιδικές σειρές που προβλήθηκαν ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Η ταινία, που ήταν στην κορυφή του γερμανικού box-office επί τρεις εβδομάδες, προβάλλεται μεταγλωττισμένη.