Σάλος και έντονες αντιδράσεις ξέσπασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από ανάρτηση του Έλον Μασκ που αφορούσε το στήθος της Σίντνεϊ Σουίνι.

Ο 54χρονος πολυεκατομμυριούχος δέχτηκε σφοδρή κριτική στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, το Χ αφού σχολίασε την ενδυμασία της 28χρονης ηθοποιού στην πρεμιέρα της νέας ψυχολογικής ταινίας θρίλερ «The Housemaid» στο Λος Άντζελες.

Η Σουίνι έκανε πάταγο στην εκδήλωση όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και φούστα διακοσμημένη με φτερά.

Ενώ πολλοί χρήστες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να σχολιάσουν το ντύσιμο και το στήθος της σταρ της σειράς Euphoria, η ανάρτηση του Mασκ δέχτηκε σφοδρή κριτική.

Ο 54χρονος Mασκ αντέδρασε δημοσιεύοντας ένα meme που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και υπογράμμιζε τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που ενέχει το να έχεις μεγάλο στήθος.

«Δεν πρέπει να είναι εύκολο», έγραψε ο Mασκ στη λεζάντα της ανάρτησης μέσω του X την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, αναφερόμενος προφανώς στο βάρος που φέρει η σταρ στο στήθος της.

Το meme που μοιράστηκε μαζί με το tweet έδειχνε μια γυναίκα με μεγαλύτερο στήθος με το κείμενο «Πώς φαίνεται» σε σύγκριση με «Πώς αισθάνεται», με μια εικόνα της σπονδυλικής στήλης που πονάει λόγω του μεγάλου βάρους.

Στο βίντεο, η γυναίκα με το μεγάλο στήθος λέει «Ωχ», υπονοώντας ότι η πλάτη της επηρεάζεται από το στήθος της.

Sydney Sweeney arrives to "The Housemaid" premiere in LA pic.twitter.com/qaVy0VfhHw — Variety (@Variety) December 16, 2025

Πολλοί χρήστες θεώρησαν ανάρμοστο το γεγονός ότι ο Mασκ σχολίασε το σώμα της Σουίνι, ειδικά επειδή είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνη.

«Δεν έχεις να φτιάξεις καμία ρουκέτα ή κάτι τέτοιο;», απάντησε ένας χρήστης στην ενότητα σχολίων. Ένας δεύτερος χρήστης έγραψε: «Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Έλον ξέχασε ότι έγραφε στον κύριο λογαριασμό του;».

Ένας άλλος χρήστης επισήμανε: «Είναι 30 χρόνια νεότερή σου. Παράξενο», ενώ ένας τέταρτος χρήστης απάντησε: «Δεν μου αρέσει αυτό, Έλον».

Σαρκαστικό σχόλιο έκανε και ο συν-παρουσιαστής του podcast TrueAnon, Μπρέις Μπέλντε, γράφοντας: «Σπουδαίο σχόλιο», ενώ άλλοι χρήστες εξέφρασαν την απορία ή την ενόχλησή τους με σύντομα μηνύματα, όπως: «Τι κάνει ο αδερφός εδώ;».

Παράλληλα, αρκετοί επανέφεραν στη μνήμη παλαιότερες αναρτήσεις του Έλον Μασκ που είχαν επίσης χαρακτηριστεί προβληματικές και αφορούσαν νεαρές γυναίκες. Μεταξύ αυτών, μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση του Σεπτεμβρίου 2024 για την Τέιλορ Σουίφτ, όταν, απαντώντας στη δημόσια στήριξή της προς την Καμάλα Χάρις ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, είχε γράψει: «Εντάξει Τέιλορ, κέρδισες… θα σου κάνω ένα παιδί και θα προστατεύω τις γάτες σου με τη ζωή μου».

Elon Musk is blasted on social media over 'pathetic' comments about Sydney Sweeney's breasts https://t.co/L4QfgZOy8R — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 18, 2025

«Μεταξύ αυτής της απάντησης στην Τέιλορ Σουίφτ και της ανάρτησης για τη Σίντνεϊ Σουίνι, δεν ξέρω ποιο tweet του Έλον Μασκ είναι πιο αξιολύπητο», σχολίασε ένας χρήστης, προσθέτοντας: «Το 2018, το να μαθαίνεις για αυτόν τον τύπο ήταν σαν να μαθαίνεις για τον πραγματικό Iron Man».

