Το HBO ανακοίνωσε την πρεμιέρα της βραβευμένης σειράς «Euphoria» και έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ του νέου κύκλου. Η πλοκή της τρίτης σεζόν, η οποία αποτελείται από οκτώ επεισόδια, μεταφέρεται πέντε χρόνια μετά το φινάλε του δεύτερου κύκλου, βρίσκοντας τους πρωταγωνιστές μακριά από τους διαδρόμους του λυκείου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, τα νέα επεισόδια θα ακολουθήσουν την παρέα των παιδικών φίλων στην ενήλικη ζωή τους, καθώς θα παλέψουν για την πίστη, την αναζήτηση της λύτρωσης και με το κακό.

Advertisement

Advertisement

Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, προχώρησε πρόσφατα σε αποκαλύψεις σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία των χαρακτήρων στον νέο κύκλο: Η πρωταγωνίστρια Rue (Zendaya) βρίσκεται νότια των συνόρων, στο Μεξικό, δίνοντας μάχη να αποπληρώσει το χρέος της στην έμπορο ναρκωτικών Laurie (Μάρθα Κέλι).

Η Cassie της Σίντνεϊ Σουίνι και ο Nate του Τζέικομπ Ελόρντι ζουν στα προάστια ως παντρεμένοι, η Jules της Χάντερ Σέιφερ, φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών και η Μάντι της Αλέξα Ντέμι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ. Επιπλέον η Lexi της Μοντ Άπατοου αναλαμβάνει ως βοηθός δίπλα σε μια ισχυρή showrunner, την οποία υποδύεται η Σάρον Στόουν.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι Κλόε Τσέρι, Ντόμινικ Φάικ (Dominic Fike), Νίκα Κινγκ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Έρικ Ντέιν. Στις νέες αφίξεις, εκτός από τη Σάρον Στόουν, είναι μεταξύ άλλων, η Νατάσα Λιόν, η ποπ σταρ Rosalía και η Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λέβινσον, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο ενώ συμμετέχει στην εκτελεστική παραγωγή. Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά αποτελεί μεταφορά της ομότιτλης ισραηλινής παραγωγής την οποία δημιούργησαν οι Λεβίν και Λέσεμ. Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν είναι προγραμματισμένη στις 12 Απριλίου.

Όσον αφορά τους τρεις σταρ της νέας γενιάς, η Σουίνι, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Housemaid», χαρακτήρισε τη σεζόν ως την «πιο τρελή» από όσες έχουν προηγηθεί, ο Ελόρντι ζει στον ρυθμό της σεζόν των βραβείων με το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, για την ερμηνεία του στην οποία κέρδισε το βραβείο Critics Choice Β΄ Ανδρικού Ρόλου, ενώ οι δύο επόμενες ταινίες που θα δούμε τη Zendaya, είναι το «The Drama» και «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.