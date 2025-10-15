Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μαζί με την Κατερίνα Γεωργακούλα εγκαινίασαν χτες το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσκού τοκετού στην ΕΛλάδα. Πρόκειται μια πρωτοβάθμια δομή υγείας που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα στις γυναίκες να γεννήσουν με φυσικό τοκετό (διαφορά φυσικού με φυσιολογικού τοκετού), εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, βιώνοντας την εμπειρία του τοκετού όπως την ονειρεύονται.

«Εδώ στο Birth Center τονίζουμε καθημερινά την σημασία ενός τοκετού με σεβασμό» έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε συνθήκη. Σε οποιοδήποτε μέρος. Αρκεί να αλλάξει η αντιμετώπιση της γυναίκας. Tο υπάρχον σύστημα στηρίζεται σε δυο πράγματα. Τον φόβο και την άγνοια. Μέσα από την ενημέρωση, βάζουμε ένα τέλος και στα δύο».

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Για έναν τοκετό «με σεβασμό»

«Η ενημέρωση είναι αυτή που θα μας δώσει την δύναμη να απαντήσουμε στο απειλητικό ερώτημα που συνηθίζουν να μας κάνουν “θα πάρετε εσείς την ευθύνη;”» προσθέτει η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση. Αυτός είναι ο σκοπός του κέντρου μας. Η ενημέρωση των γυναικών έτσι ώστε όπου και όπως και να γεννήσουν να είναι προετοιμασμένες, ενδυναμωμένες και αποφασισμένες να απαιτήσουν έναν τοκετό με σεβασμό! Έτσι μόνο θα αλλάξει το σύστημα».

Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Λάτση με τον γιο της Φίλιππο Κούρκουλο Λάτση, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Δόμνα Μιχαηλίδου και η Τζένη Μπαλατσινού.

Η σύζυγος του Βασίλη Κικίλια αναφέρθηκε στα τέσσερά της παιδιά- τα δύο μεγαλύτερα της κορίτσια ήρθαν στη ζωή με φυσιολογικό τοκετό, ενώ τα δύο μικρότερα αγόρια της γεννήθηκαν με καισαρική τομή. «Ο τοκετός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι ιερό» τόνισε η Τζένη Μπαλατσινού.

«Αν και δεν έχω τη γνώση να συμβάλλω άμεσα στην καθημερινή λειτουργία του κέντρου, αποφασίσαμε να αναλάβω την αποτύπωση της ιστορίας μας, εδώ, στην οθόνη» αναφέρει η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση στην επίσημη σελίδα του The Birth Center. «Η ιδέα ξεκίνησε στον πέμπτο μήνα της πρώτης μου εγκυμοσύνης, όταν αποφάσισα ότι ήθελα να γεννήσω “διαφορετικά”. Δεν ήθελα μια μηχανική προσέγγιση στον τοκετό, σαν να είναι κάθε τοκετός ίδιος. Γιατί κανένας τοκετός δεν είναι ίδιος, όπως καμία γυναίκα δεν είναι ίδια».

Η Μαριάννα Λάτση στηρίζει πάντα το πολύτιμο έργο της κόρης της.