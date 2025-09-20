Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση μίλησε ανοιχτά στις «Μαμά-δες» για τις προσωπικές της εμπειρίες γύρω από τη μητρότητα, τις δυσκολίες αλλά και τις όμορφες στιγμές που έζησε με τους δύο τοκετούς της.

«Οι εμπειρίες ήταν πολύ διαφορετικές. Στον πρώτο τοκετό, λόγω της εξωσωματικής, η διαδικασία ήταν αρκετά ιατρικοποιημένη, αλλά εγώ ήθελα κάτι φυσικό και το διεκδίκησα. Δεν φοβάμαι να αμφισβητώ ή να διεκδικώ πράγματα, και έτσι ξεκίνησα μαθήματα προετοιμασίας για φυσικό τοκετό. Ο δεύτερος τοκετός ήρθε πρόωρα· λίγο πριν φύγω για το αεροδρόμιο άρχισα να νιώθω συστολές, οπότε αποφασίσαμε πρώτα να πάμε στον γιατρό, ο οποίος είπε ότι χρειάζεται εισαγωγή. Παρόλα αυτά, ο δεύτερος τοκετός ήταν για μένα μια ακόμα πιο όμορφη εμπειρία. Μετά τη γέννα, ο Λέων μπήκε στη μονάδα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων», εξήγησε η Εριέττα.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στη δική της προσέγγιση στη γονεϊκότητα, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που είχαν οι γονείς της στη διαμόρφωση του τρόπου που μεγαλώνει τα παιδιά της: «Οι γονείς μου επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου. Από τα θετικά χαρακτηριστικά του πατέρα μου ξεχωρίζω την πειθαρχία. Δεν είμαι υπέρ της «new age» μητρότητας· πιστεύω ότι όταν ένα παιδί παραβαίνει κανόνες, πρέπει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν συνέπειες. Ταυτόχρονα, θεωρώ ότι τα παιδιά χρειάζονται ελευθερία και εμπιστοσύνη, όπως έμαθα από τη μητέρα μου».