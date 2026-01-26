Το The Birth Center εισέρχεται σε μια περίοδο προσωρινής διακοπής λειτουργίας, όπως γνωστοποίησε η ιδρύτριά του, Εριέττα Κούρκουλου Λάτση. Η παύση αφορά τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου και την οργανωτική του αναδιάρθρωση, ενώ για το προσεχές διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται φυσικοί τοκετοί στις εγκαταστάσεις του.

Η απόφαση, σύμφωνα με ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση, εντάσσεται σε μια διαδικασία αξιολόγησης της μέχρι σήμερα λειτουργίας του Κέντρου, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ολοκληρωμένου πλαισίου φροντίδας για τις γυναίκες και τις οικογένειές τους. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα επανεκκινήσει η λειτουργία του με τη σημερινή ή ανανεωμένη μορφή του.

Το The Birth Center αποτελεί το πρώτο ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα και λειτούργησε ως μια πρωτοβάθμια δομή υγείας που έδωσε σε πολλές γυναίκες τη δυνατότητα να βιώσουν τον τοκετό εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν χώρο που βασίστηκε σε διεθνή πρότυπα και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Κέντρου βρισκόταν η ενδυνάμωση της γυναίκας και η επιλογή του φυσικού τοκετού μέσα σε ένα ασφαλές, φιλόξενο και οικείο περιβάλλον, χωρίς ιατρικές παρεμβάσεις όταν αυτές δεν κρίνονται απαραίτητες. Το The Birth Center στόχευε στο να μετατρέψει τον τοκετό σε μια θετική και βιωματική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε γυναίκας.

Μετά τη σχετική αδειοδότησή του, το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο και μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του υποδέχθηκε τα πρώτα μωρά στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του. Οι εγκαταστάσεις του είχαν σχεδιαστεί ώστε να θυμίζουν περισσότερο σπίτι παρά ιατρική μονάδα, διατηρώντας ταυτόχρονα όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας που απαιτούνται για έναν φυσικό τοκετό.

Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του έρχεται σε μια περίοδο όπου ο δημόσιος διάλογος γύρω από τον φυσικό τοκετό, τις εναλλακτικές μορφές φροντίδας και την ανάγκη για περισσότερες επιλογές στη μαιευτική περίθαλψη βρίσκεται στο προσκήνιο. Το The Birth Center, ανεξαρτήτως της παρούσας παύσης, έχει ήδη συμβάλει στη συζήτηση αυτή, ανοίγοντας τον δρόμο για διαφορετικές προσεγγίσεις στη γέννα στην Ελλάδα.

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα του Κέντρου και στο πώς θα επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του στο ελληνικό σύστημα υγείας, μετά την ολοκλήρωση της οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης.

Διαβάστε την ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση

