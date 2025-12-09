Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ ήταν το πρωί της Τρίτης η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση. Αφού μίλησε για την δυσάρεστη εμπειρία με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που της είχε προκύψει στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε ο Βύρωνας Βασιλειάδης στην επιθυμία της να ζήσει τη μητρότητα. «Η γνωριμία με τον Βύρωνα με έκανε να θέλω να κάνω οικογένεια» αποκάλυψε για τον σύζυγό της, η 32χρονη κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου που αν και ανήκει σε μια από τις πιο ισχυρές οικογένειες της χώρας έχει δείξει μια ιδιατερη εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια που ξεκίνησε αρχικά από τη φιλοζωική της δράση.

«Φοβόμουν το κομμάτι της εξωσωματικής» είπε για τις προσπάθειές της να μείνει έγκυος. «Ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα δυνατά τη βοήθεια του πατέρα μου. Ήταν σωστή η απόφασή μου γιατί από εκεί έχουμε τον Νίκο από αυτή την προσπάθεια. Το δεύτερο έρχεται γρήγορα, το χάνουμε, και το τρίτο είναι ο Λεωνάκος που θα τον γιορτάσουμε με το καλό αύριο (σ.σ γεννήθηκε στις 10/12/2024).

Πώς έφτασε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση να προχωρήσει στην ίδρυση του Birth Center, έναν χώρο που θα κάνει τη γυναίκα να αισθάνεται ότι γεννάει στο σπίτι με τη βοήθεια όμως εξειδικευμένου προσωπικού: «Το πρώτο μας παιδί το “πιάσαμε” σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν καθόλου ρομαντικό ή φιλικό και αυτό σίγουρα σε πονάει κάπου. Οπότε αποφάσισα να διεκδικήσω έναν φυσικό τοκετό και το κατάφερα με τα δικά μου παιδιά. Αυτή την εμπειρία τη βίωσα πολύ όμορφα» παραδέχτηκε συμπληρώνοντας ότι αν και ήθελε να γεννήσει τον δεύτερο γιο της στο σπίτι, τελικά το μωρό ήρθε λίγο πιο πρόωρα στη ζωή και δεν τα κατάφεραν.

«Εύχομαι ότι κάποια στιγμή μια γυναίκα θα μπορεί να γεννήσει έτσι και σε ένα μαιευτήριο, γιατί δεν μας σταματάει κάτι από αυτό. Στις υπόλοιπες χώρες γεννένε όπως σε εμάς στο Birth Center, στα μαιευτήρια. Σε μας το σύστημα είναι διεφθαρμένο και δύσκολο. Στις άλλες χώρες οι γυναίκες γεννάνε τα παιδιά τους με μαίες και υπάρχει ένας γιατρός ορόφου που αν χρειαστεί σε περίπτωση επιπλοκής θσ αναλάβει το κομμάτι του. Το να σε κοιτάει ένας γιατρός 20 ώρες που γεννάς δεν έχει κάτι να σου προσφέρει γιατί δεν τον ξέρει τον φυσικό τοκετό έτσι όπως τον ξέρουν οι μαίες εδώ και χιλιάδες χρόνια».

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση με τα αδέλφια της, Πάρη Κασιδόκωστα Λάτση, Άλκη Κούρκουλο, Μελίτα Κούρκουλου, τον σύζυγο την Βύρωνα Βασιλειάδη και τον Φίλιππο Κούρκουλο Λάτση.

Οι σχέσεις με τα τέσσερα αδέλφια της

«Με τα αδέλφια από τη πλευρά του πατέρα μου, έχω επαφή. Και με τον Άλκη και τη Μελίτα. Είχαμε χαθεί κάποια χρόνια, όταν έφυγε ο μπαμπάς μας. Τα αδέλφια που είναι από άλλο πατέρα, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά γιατί η μαμά είναι εκείνη που πάντα ενώνει το σπίτι. Με τον Πάρη, πάντα είχαμε κοινά, ήμασταν συνέχεια μαζί. Με τα άλλα αδέλφια μου, επειδή έχουμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, οπότε για κάποια χρόνια ήμασταν και σε άλλες φάσεις και λίγο χαθήκαμε. Τώρα που κι εγώ μεγάλωσα και έχω κάνει οικογένεια μπορούμε να έχουμε πιο πολλά κοινά»

Το 2007, σε ηλικία 14 ετών, με τη μητέρα της Μαριάννα Λάτση.

Η ερώτηση στη μητέρα της, Μαριάννα Λάτση

«Όταν ήμουν έξι ετών, είχα ρωτήσει τη μητέρα μου αν είμαστε κανονικοί, γιατί έβλεπα τη διαφορά στο σχολείο με τα άλλα παιδιά. Και πήγαινα σε ένα πλούσιο σχολείο, δεν είναι ότι πήγαινα στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς»,

«Το ότι είχα πάντα ασφάλεια μαζί μου σαν παιδί, ένιωθα ότι με περιορίζει. Πιο πολύ στην εφηβεία. Δε μπορώ να πω ότι έχω δυσκολευτεί να κάνω φιλίες λόγω του οικονομικού υπόβαθρου. Έχω δυσκολευτεί, γιατί είμαι δύσκολος άνθρωπος γενικά… Αν κάτι δεν έχω, αυτό είναι ανασφάλεια»