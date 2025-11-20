Αμετανόητη παραμένει η 48χρονη Ελένη Παπαδοπούλου παρά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου. Η γυναίκα που κατηγόρησε ο Γιάννης Πλούταρχος ως stalker, όχι μόνο δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό που της αποδίδεται, αλλά δεν δίστασε να βγει με το πρόσωπό της στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Δεν μπορεί να λένε ότι επειδή μια κοπέλα πάει και περνά από το σπίτι απ’ έξω, για να πάει σε ένα νοσοκομείο, ή να πάει μια βόλτα, την πάμε φυλακή. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κανείς να πας σε ένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα, τα απέσυρε. Αν πίστευε ότι (σ.σ ο Γιάννης Πλούταρχος) έχει δίκιο ας τα άφηνε».

Advertisement

Advertisement

«Πήγα στο μπαρ μόνη μου. Ποιος σου απαγορεύει να πας να κάτσεις στο μπαρ; Τον πρόσβαλα με άσχημη συμπεριφορά; Για οτιδήποτε λέει ο οποιοσδήποτε να φέρει αποδείξεις», τόνισε.

«Ο Γιάννης Πλούταρχος μου έχει κάνει ζημιά»

«Καλά έκανα και πήγα στην πρεμιέρα. Υποστηρίζω την αθωότητά μου. Δεν δέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Αν είχα κάνει λάθος δεν θα είχα μούτρα να τον αντιμετωπίσω. Δεν θα αποδείξω την τιμιότητά μου και την ντομπροσύνη μου», ξεκαθάρισε.

«Μου την έφερε. Την πάτησα από αυτήν την ιστορία». Πήγα στο μαγαζί (σ.σ Anodos Stage που έκανε πρεμιέρα την περασμένη Παρασκευή) λόγω τακτικής. Μετά το δικαστήριο το 2022 του ζήτησαν ένα συμφωνητικό με το οποίο θα ακυρώνει όλη την υπόθεση. Και το δέχτηκε. Δεν δέχομαι τον χαρακτηρισμό του stalker. Μου έχει κάνει ζημιά».

Ο Γιάννης Πλούταρχος με τη σύζυγό του, Μαρία.

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας άφησε κυριολεκτικά άφωνους τους συνεργάτες του καθώς αναρωτήθηκε αν ο Γιάννης Πλούταρχος έχει φλερτάρει τη συγκεκριμένη γυναίκα, ή, όπως έσπευσε να διευκρινήσει, αν η συγκεκριμένη γυναίκα αισθάνθηκε από μόνη της κάτι τέτοιο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η 48χρονη έκανε νέες, εμπρηστικές, για κάποιους, δηλώσεις με πολλούς υπαινιγμούς στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, αποκαλύπτοντας πως είχε έρθει δύο φορές στο σπίτι της η αστυνομία να τον συλλάβει, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι έχει αλλάξει η νομική της εκπροσωπήσηση ενώ έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου.