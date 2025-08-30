Αν και η είδηση ότι ο 52χρονος Στάθης Μαντζώρος, που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό μέσα από τις σειρές «Άγριες Μέλισσες» και «Σασμός», νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό», ο συνάδελφος και φίλος του, Ιωάννης Παπαζήσης, αποκάλυψε πως η νοσηλεία του μετράει πλέον μήνες αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι βρίσκεται διασωλημένος μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό και ζητάει τη βοήθεια του κόσμου για την κάλυψη του υψηλού κόστους που απαιτεί η αποκατάστασή του.

Η ανάρτηση του Ιωάννη Παπαζήση

Στάθης Μαντζώρος: Η μεγάλη αγωνία της συζύγου του

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη σκληρή μάχη που δίνει ο Στάθης Μαντζώρος για τη ζωή του, βρίσκεται συνεχώς δίπλα του η σύζυγός του Αντωνία. Μαζί της έχει αποκτήσει δύο γιους, ηλικίας 13 και 10 ετών.

«Η σύζυγός μου είναι γυμνάστρια, αλλά αγαπάει το θέατρο» είχε αποκαλύψει παλιότερα στην εκπομπή Happy Day o «Παντελής» του Σασμού . «Ήταν έντονο, έpωτας με την πρώτη ματιά. Έγινα πατέρας στα 38, το πήρα απόφαση μεγάλος. Έχουμε δύο αγοράκια. Στο πρώτο παιδί, στον Γιάννο, υπήρχε το άγχος γιατί ήταν όλα άγνωστα. Έγινα και αγχωτικός και υπερπροστατευτικός. Όταν γεννήθηκε ο Αλέξανδρος τα πράγματα ισορρόπησαν.

Όταν ο πρώτος γιος μου ήταν μικρός, νομίζω δύο ετών, έπαθε εγκολεασμό και το παιδάκι ήταν σχεδόν αναίσθητο. Μέχρι να τον πάω στο Παίδων, ζορίστηκα πάρα πολύ. Να είναι καλά οι γιατροί εκεί που τον βοήθησαν και επανήλθε το παιδάκι… Τέλος καλό, όλα καλά, ωστόσο ήταν μια έντονη εμπειρία. Δυσκολεύτηκα, δηλαδή έκανα προσευχές, δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασα εκείνη τη μέρα… Το έντερο του παιδιού επανήλθε μόνο του. Πιστεύω στον Θεό, είναι ένα δικό μου κομμάτι, που το θέλω στη ζωή μου. Νομίζω ότι χωρίς πίστη δεν γίνεται».