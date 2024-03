Δίκη πρώην σκηνοθέτη «Σασμού»: Η κατάθεση της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου

Δίκη πρώην σκηνοθέτη “Σασμού”: «Αν δεν υπήρχε το κίνημα me too αυτό θα το είχα πάρει στον τάφο μου»

Η μάρτυρας περιέγραψε ότι το επόμενο πρωί η παθούσα δέχτηκε μήνυμα από τον φίλο του σκηνοθέτη και σεναριογράφο σχετικά με το αν θα πάει στην αστυνομία. «Του είπα πως όχι, και να μη με ενοχλήσει ξανά. Έκτοτε δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ είχα πει σε κάποιες κοπέλες να τον προσέχουν. Αν δεν υπήρχε το κίνημα me too αυτό θα το είχα πάρει στον τάφο μου. Όταν έγινε το me too, περίμενα να ακούσω το όνομα του. Δεν το άκουσα, αλλά όταν είδα τη Γεωργία Μπίκα να καταγγέλλει το βιασμό της, είπα ότι θα το κάνω κι εγώ, αφού μπορεί ένα τόσο νεαρό κορίτσι».