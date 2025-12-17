Μια σκληρή απάντηση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ο Πέτρος Κουσουλός μέσα από την εκπομπή «Αποκαλύψεις» με αφορμή την επιστολή που έστειλε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» στον ΑΝΤ1 προκειμένου ο γνωστός δημοσιογράφος να κληθεί να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τα όσα ακούστηκαν στον τηλεοπτικό αέρα για τον περιβόητο «Φραπέ».

«Θέλω να πω στην κυρία Κωνσταντοπούλου θα έρθω να καταθέσω άμα μου ζητηθεί και δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής. Τρίχες κατσαρές, εμείς κάνουμε δημοσιογραφία. Με όλο το σεβασμό στο θεσμικό σας ρόλο, οφείλω να σας πω ότι δεν είμαι στο κόμμα σας ούτε σε κανένα κόμμα. Ούτε Σπύρος Μπιμπίλας είμαι, ούτε Διαμαντής Καραναστάσης.

Όταν μιλάτε για εμένα θα μιλάτε με σεβασμό. Δεν μπορώ να πέσω θύμα bullying από εσάς και πρέπει να έχετε καλύτερους πληροφοριοδότες. Ξέρω πολύ καλά ποιοι σας λένε τι. Γιατί ακούστηκαν και διάφορα για την υπόθεση των Τεμπών» είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κουσουλός.

Πέτρος Κουσουλός: «Δεν θα μου πει εμένα ότι θα ξεπλύνω τον Φραπέ»

«Δεν ανήκω στο κόμμα της ούτε σε κανένα κόμμα» τόνισε ο Πέτρος Κουσουλός. «Δεν θα μου πει εμένα η Κωνσταντοπούλου ότι θα ξεπλύνω εγώ τον Φραπέ, εγώ τα μάτια προσπαθώ να τους ανοίξω, τόσο τους κόβει! Τους έκανε πλάκα ο Ξυλούρης! Τους κορόιδευε, γι΄αυτο είχε πάει με τη μουστάκα του και γέλαγε. Τόσο τους κόβει! Η αλεπού 100, το αλεπουδάκι 101, τόσο τους κόβει».