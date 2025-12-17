Την απάντησή του για τον λόγο που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως “Φραπές” σε επικοινωνία του με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR.

«Από χθες αναζητείται αν αυτά για τα οποία κλήθηκα αφορούν εμένα ή άλλο πρόσωπο. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τα κενά για τα οποία επικαλέστηκα το δικαίωμα σιωπής και ότι στερούνται βασικά δικαιώματα που κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει από το νόμο και το Σύνταγμα», δήλωσε ο ίδιος.

Advertisement

Advertisement

Το «δικαίωμα της σιωπής» που επικαλέστηκε προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών η οποία διέταξε να γίνει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα, εστιάζοντας στον κ. Ξυλούρη και στην άρνησή του να καταθέσει.

Συνέχισε λέγοντας «Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν και με μήνυσαν επειδή απλά έκανα χρήση του δικαιώματος που ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν.

Η αμφιβολία αν κλητεύθηκε ο σωστός άνθρωπος παραβιάζει κάθε έννοια δικαιώματος μου, ειδικά όταν επί 6 μήνες η οικογένειά μου εξευτελίζεται καθημερινά σε όλα τα Μέσα με έγγραφα στα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση.

Αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν σχετικά με τη δήλωσή μου ότι σε συγκεκριμένη συνομιλία δεν ήμουν εγώ ο συνομιλητής».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ξυλούρη, το παρατσούκλι του είναι «Τζιτζής» ενώ το «Φραπές» είναι ένα παρατσούκλι που του αποδόθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο από τον Κυριάκο Βελόπουλο.