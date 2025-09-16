Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Τρίτης ο Μάρκος Σεφερλής. Προλαβαίνοντας κάθε είδους διαρροή, ο δημοφιλής κωμικός, που ολοκληρώνει αυτή την εβδομάδα τις επιτυχημένες του παραστάσεις στο «Δελφινάριο», άφησε έκπληκτη την Κατερίνα Καινούργιου ανακοινώνοντας ότι δεν θα βγει ποτέ το show που είχε συμφωνήσει με τον ΣΚΑΪ και θα είχε τίτλο Surprise.

Όπως διευκρίνησε o Μάρκος Σεφερλής, η απόφαση ήταν δική του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είχε μείνει ευχαριστημένος από τις διαπραγματεύσεις του με το κανάλι του Φαλήρου, γεγονός που είναι σε θέση να επιβεβαιώσει η HuffPost, καθώς το κανάλι άλλαξε κάποιους όρους της αρχικής συμφωνίας σε σχέση με την Παραγωγή του show.

Ο Μάρκος Σεφερλής τους γνωστοποίησε μάλιστα τις προθέσεις του με ένα e-mail και στη συνέχεια ακολούθησε ένα ραντεβού με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ (όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost) που χάνει πλέον το πιο πολύτιμο «όπλο» του στην prime time.

Σε ποιο κανάλι θα υπογράψει ο Μάρκος Σεφερλής;

Όπως εξήγησε ο Μάρκος Σεφερλής στην Κατερίνα Καινούργιου, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με άλλον ιδιωτικό σταθμό προκειμένου να παραχωρήσει (σε πρώτη φάση τουλάχιστον) τα τηλεοπτικά δικαιώματα των παραστάσεών του.

Αρκετοί μάλιστα έσπευσαν να υποθέσουν ότι η επιλογή του να επικοινωνήσει τις αποφάσεις του στην πρωινή εκπομπή του Alpha, ίσως να μην ήταν και τόσο τυχαία…

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Μάρκος Σεφερλής ετοιμάζεται να ενταχθεί στο δυναμικό του Mega και οι ανακοινώσεις θα βγουν πολύ σύντομα.