Μία από τις πιο αναμενόμενες εκπομπές της φετινής σεζόν είναι το show με τίτλο Surpise που έχει ανακοινώσει ο Μάρκος Σεφερλής από τα τέλη της περασμένης σεζόν. Το τηλεπαιχνίδι «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» δεν θα συνεχιστεί, ενώ ο 57χρονος κωμικός, αν και είχε δεχτεί πρόταση από άλλο σταθμό, προτίμησε να παραμείνει στο δυναμικό του ΣΚΑΪ.

Αυτή την περίοδο, ο Μάρκος Σεφερλής συνεχίζει με επιτυχία στο «Δελφινάριο» (αντικειμενικά η καλύτερή του παράσταση των τελευταίων ετών εκεί) ενώ από τον Οκτώβριο θα κάνει περιοδεία με την ίδια επιθεώρηση σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και την Κύπρο μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη όπου θα ξεκινήσει πρόβες για το μιούζικαλ Tootsie που ανεβαίνει στο θέατρο ΠΕΡΟΚΕ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Μάρκος Σεφερλής θα συναντηθεί με την ηγεσία του ΣΚΑΪ προκειμένου να αποφασίσουν πώς ακριβώς θα προχωρήσουν τελικά αυτή τη σεζόν, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι στα κείμενα θα έχει δίπλα του τον μόνιμο συνεργάτη του, Στέλιο Παπαδόπουλο.

Την παραγωγή του Surprise θα κάνει η Foss Productions, ενώ είναι πολύ πιθανόν στο πλευρό του να βρίσκεται και η σύζυγός του Έλενα Τσαβαλιά, αφού, αν κρίνει κανείς και από το τη συνύπαρξή τους στο θέατρο, το κοινό απολαμβάνει ιδιαίτερα να τους βλέπει μαζί.

Ο Μάρκος Σεφερλής ξανά στη Μεγάλη Οθόνη

Στις αρχές του 2026, ο Μάρκος Σεφερλής αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα για τη νέα του κινηματογραφική ταινία που ώστε να βγει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς, έξι χρόνια μετά το «Χαλβάη 5-0», που είχε σημειώσει αρκετά ικανοποιητική πορεία στο εγχώριο box office.

Ήδη αυτή τη στιγμή η κωμωδία δράσης που ετοιμάζει βρίσκεται στο στάδιο του pre-production, καθώς το budget της θα είναι πολύ πιο υψηλό από την προηγούμενή του ταινία