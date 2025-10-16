Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας «χώρισαν» μετά από μια σχέση εννέα μηνών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Ο 63χρονος σταρ του Top Gun είχε μια σύντομη ερωτική σχέση με την 37χρονη Ισπανοκουβανή ηθοποιό, αφού πρωτοσυνδέθηκαν τον Φεβρουάριο, προσπαθώντας να κρατήσουν τη σχέση τους μυστική, αναφέρει η Daily Mirror.

Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ, του οποίου η πρώην σύζυγος Νικόλ Κίντμαν χώρισε πρόσφατα από τον Κιθ Ούρμπαν, και η 37χρονη Ντε Άρμας χώρισαν τους δρόμους τους αφού συνειδητοποίησαν ότι «η σπίθα είχε σβήσει», σύμφωνα με την εφημερίδα The US Sun.

Η Daily Mail επικοινώνησε με εκπροσώπους του ζευγαριού για να ζητήσει το σχόλιό τους.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι δήλωσε: «Ο Τομ και η Άνα πέρασαν όμορφα μαζί, αλλά η σχέση τους έφτασε στο τέλος της».

«Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, αλλά δεν είναι πια ζευγάρι. Απλώς συνειδητοποίησαν ότι δεν θα προχωρούσαν μαζί και ότι είναι καλύτερα να μείνουν φίλοι. Η σπίθα μεταξύ τους είχε σβήσει, αλλά εξακολουθούν να απολαμβάνουν την παρέα του άλλου και έχουν συμπεριφερθεί και οι δύο πολύ ώριμα. Έχει ήδη πάρει ρόλο στην επόμενη ταινία του, οπότε θα συνεχίσουν να συνεργάζονται».

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο μετά από μια σειρά κοινών εμφανίσεων, οι παπαράτσι τους είχαν απαθανατίσει σε ελικοδρόμιο του Λονδίνου αλλά και σε πολυτελή θαλαμηγό στο νησί Μενόρκα της Ισπανίας. Τον πρώτο καιρό μάλιστα, οι εκπρόσωποι τύπου του Κρουζ, είχαν φροντίσει να ξεκαθαρίσουν ότι οι συναντήσεις τους ήταν «επαγγελματικού χαρακτήρα». Ωστόσο οι δύο ηθοποιοί είχαν επιβεβαιώσει την σχέση τους την περασμένη άνοιξη, όταν εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι στο Γούντστοκ του Βερμόντ.

Πριν από αυτό, είχαν εμφανιστεί μαζί σε συναυλία των Oasis στο Γουέμπλεϊ και είχαν περάσει μερικές ξέγνοιαστες μέρες στη Μενόρκα της Ισπανίας. Η γνωριμία τους έγινε λίγο πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Λονδίνο.

Στους μήνες που ακολούθησαν, η σχέση τους εξελίχθηκε διακριτικά, με κοινές εξόδους και εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

