Η Άνα ντε Άρμας έδειξε τους εντυπωσιακούς κοιλιακούς της καθώς αποχωρούσε από ένα γυμναστήριο στο Λος Άντζελες το Σάββατο.

Η 37χρονη ηθοποιός φορούσε ένα γκρι σύνολο γυμναστικής που περιελάμβανε ένα μακρυμάνικο crop top με ασορτί κολάν.

Advertisement

Advertisement

ana de armas photographed recently pic.twitter.com/xD82gXGv9L — 𝓕avs (@favspopculture) December 28, 2025

Συνδύασε το σύνολο με ένα ζευγάρι ανοιχτό γκρι πάνινα παπούτσια New Balance ενώ έριξε ένα τζιν μπουφάν πάνω από το χέρι της.

Τα μακριά, σκούρα μαλλιά της ντε Άρμας ήταν πιασμένα σε μια ατημέλητη αλογοουρά και φορούσε σκούρα γυαλιά ηλίου.

Ana de Armas



new camera shots with Nano Banana Pro 📸 https://t.co/1ZTjhBmH9Y pic.twitter.com/A7t3ZJgAid — awesome_visuals (@awesome_visuals) December 28, 2025

Η σταρ, που πρόσφατα τράβηξε μια selfie στον καθρέφτη με το ίδιο ντύσιμο, δεν φορούσε μακιγιάζ κάτω από το αξεσουάρ.

Ana De Armas via IG📸 pic.twitter.com/BdQwifg1OY Advertisement December 24, 2025

Ολα αυτά δύο μήνες μετά το τέλος της εννιάμηνης σχέσης της με τον 63χρονο Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ντε Άρμας έβαλε τέλος τη σχέση της με τον Κρουζ τον Οκτώβριο λόγω του γρήγορου ρυθμού με τον οποίο εξελισσόταν.

Σύμφωνα με το Us Weekly, ένιωθε ότι η σχέση ήταν πολύ έντονη, κάτι που την έκανε να αισθάνεται «άβολα».

Advertisement

«Τα πράγματα εξελίσσονταν γρήγορα και άρχισε να αισθάνεται λίγο άβολα με το πόσο γρήγορα προχωρούσαν», αποκάλυψε μια πηγή.