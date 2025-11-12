Καινούρια μέρα, καινούρια κόντρα για τον Γιώργο Λιάγκα, αυτή τη φορά στο στόχαστρό του βρέθηκε ο -τέως από εδώ και πέρα- φίλοε του, Κώστα Τσουρός. Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Χάρης Λεμπιδάκης στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 δύο μέρες μετά την αποχώρηση/απομάκρυνσή του από την εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ.

«Η εικόνα που μας παρουσιάζεις είναι ότι: “Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας δεν ήξερε για τις αλλαγές”. Και προφανώς ο Κώστας είχε συμφωνήσει με το κανάλι έχουν να κάνουν με εσένα και την Άννα Κανδύλη, ότι δεν θα είστε στην εκπομπή. Και στο πήγε γλυκά η Μαραγκουδάκη και ο Κώστας σου είπε ψέματα» είπε το πρωί ο Γιώργος Λιάγκας στον Χάρη Λεμπιδάκη.

«Δεν έχουμε μιλήσει με τον Κώστα Τσουρό από τη Δευτέρα. Αυτό που με έχει στενοχωρήσει είναι ότι δεν μου είπε την αλήθεια» είπε μεταξύ άλλων ο πρώην συνεργάτης του. «Επειδή γενικά υπήρχαν διαρροές από το στρατόπεδό μας κι εγώ αναρωτιόμουν πώς γίνεται να φεύγουν πράγματα από εδώ μέσα» συμπλήρωσε.

Ήδη από την έναρξη της εκπομπής του, ο Κώστας Τσουρός δεν έκρυψε την ενόχλησή του, η οποία, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, είχε προκληθεί περισσότερο από τον Γιώργο Λιάγκα, παρά τον Χάρη Λεμπιδάκη. «Θα αναφερθώ αναγκαστικά σε κάποια πράγματα, γιατί ειπώθηκαν δημόσια το πρωί πράγματα για μένα και χαρακτηρισμοί από δύο -υποτίθεται- συναδέλφους» ανέφερε. «Είχα πει να μείνω εκτός από αυτό, αλλά εν τέλει αναγκάζομαι. Νομίζω ότι μπορεί να δείτε και καπνούς να βγαίνουν από τα αυτιά μου, γιατί ακούγονται πράγματα που θέλουν σίγουρα απάντηση».

Κώστας Τσουρός: « Τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή αποχώρησε;»

Λίγο πριν από τους τίτλους τέλους, ο Κώστας Τσουρός επανήλθε στο θέμα, κοιτώντας την κάμερα: «Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι δεν μπορεί κάποιος -χωρίς να γνωρίζει τι έχει συμβεί- να βγαίνει στον αέρα και να λέει έναν άνθρωπο ψεύτη. Και αυτό το έκανε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα. Πριν πει οτιδήποτε ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στον αέρα ότι εγώ είμαι ψεύτης και είπα ψέματα στον Χάρη Λεμπιδάκη.

Μπορεί μετά να το μάζεψε γιατί κατάλαβε ότι είπε χοντράδα, από εκεί και πέρα όμως, πώς ένας παρουσιαστής που έχει έναν καλεσμένο για συνέντευξη, υιοθετεί άκριτα τη μία πλευρά των γεγονότων χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη πλευρά.

Όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ, διασταυρώνουμε τις πηγές μας και τις δύο πλευρές. Κανείς από την ομάδα του Γιώργου Λιάγκα, ούτε ο Γιώργος Λιάγκας δεν πήρε να με ρωτήσει “εσένα η άποψή σου ποια είναι στο θέμα του Λεμπιδάκη”. Παρόλα αυτά, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βγάζει μία ετυμηγορία ότι εγώ είμαι ψεύτης».

Βλέπω λοιπόν ότι έχει βγάλει ένα συμπέρασμα ο Γιώργος Λιάγκας ότι εγώ είπα ψέματα σε έναν συνεργάτη μου χωρίς να ξέρει τη δική μου πλευρά. Δεν γίνεται έτσι το ρεπορτάζ. Επίσης, εγώ φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητά μου στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι» τόνισε.

«Να πάρω τηλέφωνο τον συνεργάτη για τον οποίο έμαθα ότι παραιτείται από μία ανάρτηση στο Instagram; Ο Χάρης Λεμπιδάκης ανέβασε ότι παραιτείται από την εκπομπή μου τη Δευτέρα χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Το έμαθα από το Instagram. Προτίμησε να επικοινωνήσει με στελέχη του καναλιού, όπως ο ίδιος είπε. Άρα εγώ θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο κάποιον που παραιτείται από την εκπομπή μου με μία ανάρτηση στο Instagram; Φαντάζομαι ότι κι εσύ Γιώργο το ίδιο θα έκανες».

«Επειδή αναφέρθηκε στη συνέντευξη ότι εγώ διαρρέω πράγματα… Εντάξει επειδή γνωριζόμαστε στον χώρο, ξέρουμε πολύ καλά ποιος διαρρέει και ποιος μιλάει και ποιος δε μιλάει. Και όλοι οι συνάδελφοι σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι τους έχω πει ότι δεν θέλω να μιλάω. Και εν τέλει δεν κατάλαβα, τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή αποχώρησε; Γιατί από τα λεγόμενά του καταλάβαμε ότι τον διώξαμε, ενώ έκανε μία ανάρτηση τη Δευτέρα το πρωί που λέει ότι αποχώρησε» κατέληξε ο 43χρονος Κώστας Τσουρός.

