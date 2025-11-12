Ο Ανάδρομος Ερμής φαίνεται πως έχει χτυπήσει (και) την πρωινή ζώνη αφού στα τηλεοπτικά πλατό ακούστηκαν σήμερα άκομψες εκφράσεις και αγοραίοι χαρακτηρισμοί που δεν συνάδουν με το προφίλ που επιδιώκουν κανάλια και παρουσιαστές για τις εκπομπές τους. Και ενώ η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την πιο zen περίοδο της τηλεοπτική της καριέρας- αλλά και της προσωπικής της ζωής- με το κοινό να την επιβραβεύει καθημερινά με πρωτιές στην τηλεθέαση, στις ανταγωνιστικές εκπομπές το κλίμα δεν έδειχνε σήμερα εξίσου ευοίωνο.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας για άλλη μια φορά προκάλεσε αντιδράσεις στο πλατό του «Πρωινού» σχολιάζοντας τη χτεσινή ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη: «Είναι όλη μέρα με την τουαλέτα στο “Μεγάλη Βρετάνια”, είναι σε τρία γιοτ, είναι η δουλειά της. Εδώ κορίτσι μου έχεις ένα δράμα, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει κι άλλες γυναίκες και είναι κακοποίηση. Βούλωσ’ το, άσε τον Δημητρακόπουλο να κάνει τη δουλειά του».

«Μην το πουλάς αυτό. Είναι ένα δράμα που όσες γυναίκες το περνάνε, πάνε στον ψυχίατρο. Πούλα το φόρεμά σου, κάνε αυτό που κάνεις στο διαδίκτυο και βγάζεις εκατομμύρια… Τώρα μιλάνε οι δικαστές, δε μιλάει η Τούνη» ‘Οπως ήταν επόμενο, η τοποθέτησή του ανέβασε τους τόνους στο πλατό, όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο.

Εκνευρισμός και στο πλατό του Buongiorno

Στα όριά της έφτασε το πρωί της Τετάρτης και η Φαίη Σκορδά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο με αφορμή και εδώ την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη. «Πώς επιτρέπεις σε έναν τρίτο να σε βιντεοσκοπεί την ώρα που κάνεις έρωτα;» απόρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να του λέει: Μπορεί να ήμουν σε κατάσταση που να μην ελέγχω ποιος είναι γύρω μου και να κάνω έρωτα. Την επόμενη φορά να προσέχεις» του ανταπάντησε ο πρώτος με τη Φαίη Σκορδά να γίνεται έξαλλη:

«Τι λες Ανδρέα; Συγγνώμη, συγγνώμη! Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η εποχή του τι φοράει η γυναίκα και φταίει το μίνι και όχι ο άντρας, ανήκει στο παρελθόν. Έχει δικαιώμα να το ξανακάνεις… Και να το ξανακάνει και άμα θέλει να το ξανακάνει. Προφανώς όμως και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κανένα βάρος σε όλα τα κορίτσια που είναι θύματα σε αυτές τις υποθέσεις».

Στην ίδια ενότητα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βγήκε από τα ρούχα του με αφορμή τον τρόπο που διαχειρίστηκαν στον αέρα οι παρουσιάστριες του Real View έναν πατέρα θύματος του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. «Κοντρόλ δεν έχουν; Μας έφεραν όλους σε δύσκολη θέση. Δεν τους λένε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του; Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που πρέπει να τον ρωτήσουμε για τη Νίκα. Είναι πολύ λεπτή η κατάσταση».

«Εδώ έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες. Δεν ξέρω αν το κάνουν επειδή τους το έχουν πει. Δεν ξέρω αν τους έβαλαν λόγια, ότι σας έχει επισκιάσει η Μουτίδου και πήγαν κι εκείνες να βγουν μπροστά. Πάλι γνωματεύσεις, “φοβάστε”!» συνέχισε Πώς εσύ βγάζεις συμπέρασμα για την ψυχολογία; Θα πεις εσύ ότι φοβάται ένας άνθρωπος; Όχι Σοφία! Ρε Θέμη (σ.σ project manager του Real View), τι γίνεται εκεί; Ντροπή, ντροπή! Και στην Παπίλα και στη Χριστοπούλου και στην Καραβοκύρη, ντροπή σας!».

«Ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του και πρέπει με το στανιό να μας πει για την Καρυστιανού. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τηλεόραση και να ντρεπόμαστε;» κατέληξε φωνάζοντας ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απευθυνόμενος παράλληλα στους συνεργάτες του στο πλατό: «Τι κάνετε; Καλύπτετε το συνάφι μας; Γιατί δεν λέτε ότι ντραπήκαμε όλοι που το είδαμε αυτό;» με αποτέλεσμα η Φαίη Σκορδά να λέει ότι αυτή η ένταση που προκαλείται δεν ταιριάζει με το προφίλ της εκπομπής τους. Και ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απολογήθηκε, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε άλλον έναν άβολο διάλογο με την παρουσιάστρια που προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα με σεβασμό απέναντί του.