21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Νέους: Τα βραβεία

Ο παππούς μου κρύβεται / My grandpa is hiding, Anne Huynh, France, 2018, 7΄

Ειδικά Βραβεία

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»

Σούπα Μόντο / Supa Modo, Likarion Wainaina, Kenya-Germany, 2018, 74’

Βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Φορτούνα / Fortuna, Germinal Roaux, Switzerland-Belgium, 2018, 106′

Η ιστορία ενός κοριτσιού που βρίσκει τον δρόμο του, καθώς και συμμάχους, σε έναν φαινομενικά εχθρικό κόσμο.

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA)

Ταινία Μεγάλου Μήκους: Σούπα Μόντο / Supa Modo, Likarion Wainaina, Kenya-Germany, 2018, 74’

Για ένα θετικό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί, αν εμπλέξεις μια κοινότητα σε μια δημιουργική διαδικασία.

Ταινία Μικρού Μήκους: Η θεωρία του ηλιοβασιλέματος / The theory of sunset, Roman Sokolov, Russia, 2017, 9΄

Για μια εκπληκτικά απλή και πλούσια αλληγορία για τον χρόνο, τη ζωή και τον θάνατο, προσιτή στο νεανικό κοινό.

Ταινία Ντοκιμαντέρ: Η μικρή / The little one, Diana Cam Van Nguyen, Czech Republic, 2017, 10’

Η σκηνοθέτρια αφηγείται μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία με ποιητικό τρόπο. Βαθιά συναισθήματα απεικονίζονται μέσω ενός animation υψηλής αισθητικής.

Βραβείο Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ)

Ο Θησαυρός / Treasure, María Novaro, Mexico, 2017, 95’

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)

Το περιστέρι / The pigeon, Banu Sivaci, Turkey, 2018, 76’

Επισημοποιώντας με χαρά φέτος την πολύχρονη συνεργασία με το Φεστιβάλ – πρότυπο της Ολυμπίας, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει για πρώτη φορά ένα βραβείο για την καλύτερη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του διαγωνιστικού προγράμματος.

Το βραβείο μας απονέμεται ομόφωνα σε μια ταινία που διακρίνεται για τον κοινωνικό της ρεαλισμό, την εκφραστική της λιτότητα και σαφήνεια και επειδή αποφεύγει τις παγίδες της φωτογένειας και της δημαγωγίας και συνδυάζει αρμονικά το σύμβολο της ελευθερίας με την πορεία ενός νέου προς την ενηλικίωση.

Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)

Ο σκιέρ / The skier, Fereydoun Najafi, Iran, 2018, 76’

Με αμεσότητα και ζωντάνια αναδεικνύει έναν δυναμικό παιδικό χαρακτήρα, προσηλωμένο στον στόχο του, καταγράφει τον αναντικατάστατο δεσμό του ανθρώπου με τη φύση και με τη δύναμη της εικόνας και των ανθρώπινων σχέσεων προβάλλει τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο του τόπου.