Παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2028 θα παραμείνει ο Εβάν Φουρνιέ.



Ο 33χρονος φόργουορντ συναντήθηκε με τα αφεντικά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιο του!



Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης με θητεία 12 ετών στο NBA είναι μόλις μια χρονιά στον Πειραιά και στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας ενώ συμμετείχε με τον Ολυμπιακό στο Final-4 της Euroleague.

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI

