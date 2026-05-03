Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε μία δίκαιη επικράτηση στην Τούμπα κόντρα στον Ολυμπιακό, στην 3η αγωνιστική των playoffs της Super League. Οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν το σκορ με τον Γερεμέγεφ, με τον Ελ Κααμπί να απαντά άμεσα για το 1-1. Ωστόσο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε στη νίκη χάρη στο ωραίο τελείωμα του Ζίβκοβιτς και το νέο γκολ του Γερεμέγεφ, με τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν τρεις πολύτιμους βαθμούς στην «μάχη» για το πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός μπήκε αρκετά δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε τους γηπεδούχους μόλις στα πρώτα 35 δευτερόλεπτα, όταν μετά την πίεση από τους Ροντινέι και Τσικίνιο, η μπάλα κατέληξε στον Πορτογάλο, αλλά το σουτ από καλή θέση βρήκε σε σώματα.

Στο 6′ ο Τσικίνιο δοκίμασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Παβλένκα να αντιδρά ωραία, στέλνοντας την μπάλα κόρνερ. Μετά την εκτέλεση, ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, ωστόσο αστόχησε.

Άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ

Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του προσπάθεια στον αγώνα κατάφερε και άνοιξε το σκορ με τον Γερεμέγεφ στπ 15′. Πιο συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα έφτασε στον Μιχαηλίδη στο ύψος του πέναλτι, ο Έλληνας αμυντικός σούταρε, ο Τζολάκης απομάκρυνε, ωστόσο ο Γερεμέγεφ έσπρωξε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το έβδομο τέρμα του στο πρωτάθλημα.

Άμεση απάντηση με Ελ Κααμπί

Στο 23′ ο Γερεμέγεφ λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματά του, καθώς βγήκε στην κόντρα και έφτασε μία ανάσα από το 2-0, ωστόσο ο Τζολάκης έκανε καλή έξοδο και απέκρουσε το σουτ του Σουηδού.

Ωστόσο, η απάντηση του Ολυμπιακού δεν άργησε να έρθει. Στο 29′ οι Πειραιώτες έπαιξαν με υπομονή και δικαιώθηκαν. Ο Ροντινέι μοίρασε ωραία για τον Τσικίνιο στην περιοχή και ο επιθετικός του Ολυμπιακού έκανε ωραίο γύρισμα από δεξιά στον Ελ Κααμπί, ο οποίος με κεφαλιά από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ξανά προβάδισμα ο «Δικέφαλος», άψογο τελείωμα ο Ζίβκοβιτς

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και χρειάστηκε περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να αποκτήσει ξανά το προβάδισμα. Στο 55′ ο Κωνσταντέλιας ταλαιπώρησε την άμυνα του Ολυμπιακού και έστρωσε στον Ζίβκοβιτς, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να εκτελεί με την μία, κάνοντας το 2-1 για την ομάδα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 63′ ο Τσικίνιο προσπάθησε να σκοράρει με εντυπωσιακό τρόπο, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε από την μεγάλη περιοχή απομάκρυνε δύσκολα σε κόρνερ ο Παβλένκα.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ βρήκε και τρίτο γκολ με τον Γερεμέγεφ, καθώς ο Ζίβκοβιτς του μοίρασε όμορφα την μπάλα και εκείνος με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για ακόμα μία φορά, κάνοντας το 3-1 (65′).

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει σε μία δίκαιη επικράτηση και τον Ολυμπιακό να χάνει τρεις πολύτιμους βαθμούς, στην προσπάθεια που έκανε να διατηρήσει ή και να μειώσει την διαφορά από την πρώτη στην βαθμολογία ΑΕΚ.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (90+2′ Μπιάνκο), Μεϊτέ (77′ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (87′ Ιβανούσετς), Τάισον (77′ Πέλκας), Γερεμέγεφ (87′ Μύθου)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (90′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (71′ Μουζακίτης), Έσε, Μαρτίνς (81′ Λουίζ), Ροντινέι (71′ Ποντένσε), Τσικίνιο (90′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί

