«A Better Man»: Η σκηνοθέτης-θύμα βίας συναντά στην κάμερα τον άνδρα που την κακοποιούσε

«Όταν αποφάσισα να γυρίσω την ταινία, πίστευα ότι θα με επηρέαζε αρνητικά. Αυτό όμως δεν με σταμάτησε. Ένιωσα ότι είχα την ευθύνη να κάνω αυτή την ταινία. Αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ πιθανό να βοηθούσε κι άλλους. Δεν περίμενα ποτέ ότι η διαδικασία αυτή θα με θεράπευε. Συνειδητοποίησα πολύ νωρίς στη διαδικασία, ότι το να μιλάω με τον Στήβ για την κακοποίηση, ουσιαστικά με βοηθούσε στην επούλωση των τραυμάτων μου. Στο τέλος κάθε συζήτησης, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολη ήταν, αισθανόμουν καλύτερα. Δεν έχω πια εφιάλτες, τώρα μπορώ να βγω από το σπίτι μου χωρίς να σκέφτομαι ότι θα υποστώ βία και δεν σχεδιάζω πάντα το πώς θα είμαι ασφαλής στους δημόσιους χώρους. Οι κρίσεις πανικού έχουν μειωθεί, είμαι πιο ήρεμη και αναπνέω καλύτερα. Το γεγονός ότι η συζήτηση με το πρόσωπο που με έβλαψε με βοηθούσε να θεραπευτώ, ήταν συγκλονιστικό. Δεν περίμενα από τον Στήβ να αναλάβει την ευθύνη για τη συμπεριφορά του και να θέλει να διορθώσει αυτό που μου δημιούργησε. Είχε ένα σημαντικό και θετικό αντίκτυπο σε μένα».

To «A Better Man» αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική δουλειά της Καν ως σκηνοθέτης, καθώς η κύρια απασχόλησή της είναι αυτή της συνηγόρου και συμβούλου για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά.

Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την κακοποίηση στο σπίτι;

«Συζητώντας με τα παιδιά μας για το πώς είναι οι υγιείς και οι νοσηρές σχέσεις. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να διδάσκεται από την οικογένεια και τους δασκάλους. Ως ενήλικες, είναι καθήκον να αποτελούμε καλά πρότυπα για τα παιδιά, καθώς μαθαίνουν να σέβονται και να είναι ευγενικά, βλέποντας το πώς οι ενήλικες αλληλοεπιδρούν με τους συνανθρώπους.

Η παρέμβαση είναι καθοριστική. Όταν γνωρίζετε γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση, πείτε τους ότι βρίσκεστε στο πλευρό τους και νοιάζεστε για εκείνες. Αποφύγετε τις συμβουλές για τι τι πρέπει να κάνουν, αντίθετα ρωτήστε τις αν χρειάζονται κάτι. Ακούστε χωρίς να κρίνετε και ερευνήστε τις τοπικές υπηρεσίες βοήθειας. Εάν χρειάζονται οικονομική υποστήριξη και έχετε την δυνατότητα, μπορείτε να συνεισφέρετε στην πληρωμή της θεραπείας τους ή τη φροντίδα των παιδιών τους, σε περίπτωση που χρειάζονται πρόσβαση σε νομική υποστήριξη ή άλλες υπηρεσίες. Μπορείτε να προσφέρετε το σπίτι σας για κάποιο χρονικό διάστημα, αν αποφασίσουν να εγκαταλείψουν το δικό τους. Όταν άκουγα τη φράση «δεν σου αξίζει αυτό», πραγματικά αισθανόμουν ότι με φροντίζουν.

Εάν γνωρίζετε ανθρώπους που χρησιμοποιούν βία, ενημερώστε τους ότι γνωρίζετε πως δεν συμπεριφέρονται με σεβασμό στον συνεργάτη ή μέλος της οικογένειας και ότι αυτό σας ανησυχεί. Πείτε ότι ενδιαφέρεστε για αυτούς και θέλετε να τους βοηθήσετε. Ενημερώστε τους ότι μπορούν να λάβουν βοήθεια για να μάθουν πώς να μην ασκούν βία στις σχέσεις τους. Ερευνήστε για τις τοπικές δυνατότητες βοήθειας και δώστε τους τις πληροφορίες. Αν χρειάζονται οικονομική στήριξη, μπορείτε να προσφέρετε βοήθεια για τη θεραπεία τους και να παρακολουθήσετε την πορεία της».

«A Better Man» | «Ένας Καλύτερος Άνδρας»

Ατίγια Καν, Λόρενς Τζάκμαν

79΄ | 2017 | Καναδάς

Προβολές

- Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 19:30 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

- Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 16:00 στον Κινηματογράφο Δαναό

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβολές σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, επισκεφτείτε τη σελίδα.

Η προβολή της ταινίας διοργανώνεται από το Cine Doc, με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Καναδά - Embassy of Canada to the Hellenic Republic, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και τη Διεθνή Αμνηστία.