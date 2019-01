«A quiet evening of dance»: Η νέα παράσταση του κορυφαίου Ουίλιαμ Φορσάιθ στη Στέγη

Ο Αμερικανός χορογράφος δημιουργεί κόσμους ολόκληρους με μοναδικά μέσα το ανθρώπινο σώμα, τον χώρο και τον χρόνο, μεταβάλλοντας τον χορό σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τόσο για τους χορευτές όσο και για το κοινό του. Αυτό ισχύει και για τα τέσσερα έργα που συνθέτουν το Α Quiet Evening of Dance – δύο αναβιώσεις παλαιότερων έργων και δύο νέες δημιουργίες που παρουσιάζονται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από 6 έως 10 Φεβρουαρίου.

Η παράσταση είναι μια διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, περιλαμβάνει δύο νέα κομμάτια (“Epilogue” και “Seventeen/Twenty One”), δύο νέες εκδοχές παλαιότερων έργων του ρεπερτορίου του, το “Dialogue (DUO2015)” και το “Catalogue (Second Edition)”, καθώς και το “Prologue”, ένα απόσπασμα του “Seventeen/Twenty One”.

To A Quiet Evening of Dance φιγουράρει στην κορυφή των 10 καλύτερων παραστάσεων χορού στην Αγγλία για το 2018, σύμφωνα με τις κριτικούς χορού Judith Mackrell και Lyndsey Winship της εφημερίδας The Guardian.

«Μια αίσθηση θορυβώδους street ενέργειας διαπνέει το A Quiet Evening of Dance, ένα τετράπτυχο πρόγραμμα του χορογράφου, που ξεκίνησε σαν ένα πνευματώδες αλφαβητάρι της κλασικής φόρμας και γραμμής για να εξελιχθεί σε ένα λαμπερό κράμα, όπου η ελευθερία του μεταμοντερνισμού συναντά τον δυναμισμό του μπαλέτου. Οι χορευτές που το ερμηνεύουν είναι από τους πιο παλιούς συνεργάτες του Φόρσαϊθ, με την εκπληκτική προσθήκη του ιδιοφυούς b-boy, Rauf “RubberLegz” Yasit. Η παράσταση αυτή ήταν υπέροχη όχι μόνο για τη συγκλονιστική ακρίβεια με την οποία είχε φτιαχτεί, αλλά και για τον θαυμάσιο τρόπο που φώτιζε την ιδιαιτερότητα και την ιδιοφυία του καθενός από τους επτά χορευτές του.»

Συντελεστές

Χορογραφία: William Forsythe

και για το τρίο “Second Edition”

Χορογραφία: William Forsythe, σε καλλιτεχνική συνεργασία με τους Jill Johnson, Brit Rodemund και Christopher Roman

Φωτισμοί: Tanja Rühl

Κοστούμια: Dorothee Merg

Οι χορευτές είναι: Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf ‘RubberLegz’ Yasit, Ander Zabala

Αντικαταστάτες χορευτές: Cyril Baldy, Brit Rodemund

Μια παραγωγή του Sadler’s Wells του Λονδίνου.

Σε συμπαραγωγή με τα: Théâtre de la Ville-Paris, le Théâtre du Châtelet και Festival d’Automne (Παρίσι), Festival Montpellier Danse 2019 (Μονπελιέ), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Λουξεμβούργο), The Shed (Νέα Υόρκη), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Αθήνα), deSingel international arts campus (Αμβέρσα).

Πρώτη παρουσίαση στο Sadler’s Wells του Λονδίνου στις 4 Οκτωβρίου 2018.

Η παράσταση απέσπασε το Βραβείο FEDORA - VAN CLEEF & ARPELS για Μπαλέτο του 2018.

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

6 - 10 Φεβρουαρίου 2019

Κεντρική Σκηνή | 20:30

Εισιτήρια

Έναρξη γενικής προπώλησης: 13 Ιανουαρίου 2019, 12:00

Κανονικό: 7, 15, 18, 28 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6, 12, 14, 22 €

Παρέα 10+ άτομα: 5, 11, 13, 20 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €

ΑμεΑ, Ανεργίας: 5 € | Συνοδός ΑμεA: 7, 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.gr

Με την υποστήριξη:

