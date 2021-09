ABBA: Νέο άλμπουμ πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια

via Associated Press

via Associated Press

Οι ABBA κυκλοφορούν νέο υλικό, τα πρώτα τραγούδια μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Το άλμπουμ με τίτλο «Voyage», που θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου, έρχεται μετά το «The Visitors» του 1981, που θεωρούνταν μέχρι τώρα το κύκνειο άσμα του διάσημου σουηδικού συγκροτήματος. Παράλληλα, ανακοίνωσαν σειρά συναυλιών με πρώτη στις 27 Μαΐου 2022 στο Queen Elizabeth Olympic Park του Λονδίνου, όπου τα μέλη της μπάντας θα εμφανιστούν σε ψηφιακή εκδοχή.

«Κάναμε ένα διάλειμμα την άνοιξη του 1982 και τώρα αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να λήξει», αναφέρουν οι ABBA σε δήλωσή τους, με αφορμή την επανεκκίνηση που έρχεται σχεδόν σαράντα χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά.

Το live σόου με ολογράμματα δημιουργήθηκε με motion-capture τεχνολογία σε συνεργασία με την εταιρεία ειδικών εφέ του Τζορτζ Λούκας Industrial Light & Magic και τα μέλη της το χαρακτηρίζουν ως την «πιο περίεργη και εντυπωσιακή συναυλία που θα μπορούσε κανείς να ονειρευτεί».

«Θα καθίσουμε στο κοινό και θα βλέπουμε τον ψηφιακό εαυτό μας να ερμηνεύει τα τραγούδια μας. Περίεργο και υπέροχο!», δήλωσαν.

Μεταξύ άλλων, το άλμπουμ περιλαμβάνει τα τραγούδια «I Still Have Faith In You» και «Don’t Shut Me Down». Η δημιουργία του ξεκίνησε το 2018, αλλά καθυστέρησε λόγω πανδημίας.

Το διάσημο συγκρότημα ιδρύθηκε πριν από πενήντα χρόνια, από δύο παντρεμένα ζευγάρια και το όνομα του είναι ακρωνύμιο από τα μικρά ονόματα των τεσσάρων μελών: Agnetha Fältskog (71 ετών), Björn Ulvaeus (76 ετών), Benny Andersson (74 ετών) και Anni-Frid Lyngstad (75 ετών).

Τα τραγούδια τους, μεταξύ αυτών οι επιτυχίες Waterloo, Dancing Queen και Take a Chance on Me, παρά τη διάλυση της μπάντας, συνεχίζουν να έχουν φανατικούς θαυμαστές, εν μέρει λογω του μιούζικαλ «Mamma Mia!» και των δύο ταινιών που γυρίστηκαν.