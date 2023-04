Απίστευτη διασκευή του «Losing My Religion» των R.E.M. με μεσαιωνικά όργανα (βίντεο)

Viral έχει γίνει στο Διαδίκτυο η διασκευή του «Losing My Religion» των R.E.M . με μεσαιωνικά όργανα από τους Algal the Bard .

Έχουν γράψει πολλά τραγούδια, κάποια από τα οποία σήμερα θεωρούνται κλασσικά, όπως τα: Losing My Religion, Everybody Hurts και The One I Love. Το 2007 οι REM μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 ανακοίνωσαν από την ιστοσελίδα τους, τη διάλυση του συγκροτήματος.