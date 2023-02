Γιατί το 1991 ήταν μια τόσο κομβική χρονιά στη ροκ μουσική

Ένα ισχυρό επιχείρημα είναι ότι το 1991 ήταν ένα από τα πιο σημαντικά χρόνια στη μουσική - με συγκροτήματα όπως οι Nirvana , Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Soundgarden, The Smashing Pumpkins και My Bloody Valentine

Το 1991 παρουσιάστηκαν άλμπουμ όπως το Nevermind των Nirvana, το Ten από τους Pearl Jam, το Badmotorfinger από τους Soundgarden, το Black Album των Metallica, το Out of Time των R.E.M., το Trompe le Monde από The Pixies, το Gish από τους The Smashing Pumpkins, το Blood Sugar Sex Magik των Red Hot Chili Peppers και το Sailing the Seas of Cheese από τους Primus, καθώς και πολλά άλλα.