Η είδηση του θανάτου του Ozzy Osbourne άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο της μουσικής και στις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών του.

Πουθενά αλλού αυτό δεν είναι πιο εμφανές από το Μπέρμιγχαμ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Ozzy Osbourne και που δημιουργήθηκαν και μεγαλούργησαν οι Black Sabbath.

Καθώς ο κόσμος πενθεί, οι κάτοικοι του Μπέρμιγχαμ και οι οπαδοί της ροκ και της μέταλ μουσικής βγήκαν στους δρόμους της Δεύτερης Πόλης της Αγγλίας για να αποτίσουν φόρο τιμής σε ένα από το πιο λατρεμένα τέκνα της πόλης.

To Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ αποφάσισε να φωτίσει μωβ τη Βιβλιοθήκη της πόλης ως φόρο τιμής στον “θρύλο και σύμβολο του Μπέρμιγχαμ”, Ozzy Osbourne.

Πλήθος κόσμου συρρέει στη γέφυρα των “Black Sabbath” στην κεντρική οδό Broad Street για να αφήσουν λουλούδια και στο Round Room του Μουσείου και της Πινακοθήκης του Μπέρμιγχαμ για να υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων.

Ο κόσμος κατευθύνεται επίσης προς τις τοιχογραφίες των Black Sabbath, την παμπ Crown όπου οι “πατέρες” της heavy metal έκαναν μερικά από τα πρώτα live τους και το άγαλμα του Ozzy the Bull στο σταθμό New Street, για να αποχαιρετήσει τον ήρωά του.

Η Chloe Allen, μια 25χρονη φοιτήτρια που επισκεπτόταν τον πάγκο των Sabbath, δήλωσε ότι το “Crazy Train” του Osbourne την εισήγαγε στη metal μουσική.

“(Η μουσική του με έκανε) να συνειδητοποιήσω ότι στην πραγματικότητα, μπορείς να είσαι εναλλακτικός, μπορείς να φοράς μαύρα, μπορείς να ροκάρεις και μπορείς απλά να είσαι ο εαυτός σου”, είπε μιλώντας από το παγκάκι των Sabbath.

Δεκάδες πολύχρωμα μπουκέτα λουλουδιών, χειρόγραφα μηνύματα και κεριά έχουν αφεθεί στο παγκάκι των Black Sabbath στην Broad Street και στον τοίχο της Navigation Street.

Σε μια αιφνιδιαστική “pop-up” παράσταση, η συμφωνική ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ αποτίει φόρο τιμής στον θρύλο της ροκ μουσικής του Αστον, Ozzy Osbourne, στο μπροστά από το άγαλμα Ozzy the Bull στην αγορά Bullring του Μπέρμιγχαμ.

In Birmingham today we had a sing along with a full orchestra doing Black Sabbath songs. The bull there is from the European games we hosted and is called Ozzy

Ozzy Osbourne: Εκκλήσεις για άγαλμα στο Μπέρμιγχαμ, κρατική κηδεία και νέο όνομα για το αεροδρόμιο της πόλης

Οι οπαδοί του Ozzy έχουν ξεκινήσει ένα τσουνάμι υπογραφών με αίτημα ο “Πρίγκιπας του Σκότους” να απαθανατιστεί στο Μπέρμιγχαμ.

Οι οπαδοί του έχουν προτείνει να εγερθεί στην πόλη ένα άγαλμα του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, τη μετονομασία του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ ή του Download Festival με το όνομά του, και άλλα πολλά, ώστε οι μελλοντικές γενιές να αποτίσουν φόρο τιμής στην κληρονομιά του.

Η πλατφόρμα συλλογής υπογραφών Change.org, που δημιουργήθηκε από τον Dan Hudson, απέκτησε γρήγορα δυναμική – συγκεντρώνοντας χιλιάδες υπογραφές μέσα σε λίγες ώρες. Υποστηρίζει ότι ο Osbourne είναι “ο σημαντικότερος μουσικός που κατάγεται ποτέ από το Μπέρμιγχαμ” και ότι η ονομασία του αεροδρομίου της πόλης με το όνομά του θα ήταν “ο κατάλληλος φόρος τιμής στην εξαιρετική καριέρα του και τη συμβολή του στις τέχνες”.

Ο Hudson τονίζει πως κι άλλα βρετανικά αεροδρόμια τιμούν πολιτιστικά είδωλα, όπως το αεροδρόμιο George Best στο Μπέλφαστ και το αεροδρόμιο John Lennon του Λίβερπουλ. Οι υποστηρικτές ελπίζουν ότι το Μπέρμιγχαμ θα πράξει τώρα το ίδιο για μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του.

Ένα δεύτερο αίτημα από τον Oleg Nikolenko καλεί τη Live Nation και το Festival Republic να μετονομάσουν την κεντρική σκηνή του Download Festival προς τιμήν του.

Ο Oleg δήλωσε: “Από την ίδρυση των Black Sabbath μέχρι τις headliners εμφανίσεις σε παγκόσμιες σκηνές για πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Ozzy διαμόρφωσε τον ίδιο τον ήχο και το πνεύμα που γιορτάζει κάθε χρόνο το Download Festival. “Με το θάνατο αυτού του αληθινού θρύλου, είναι σωστό να τιμήσουμε την ανυπολόγιστη προσφορά του στη μουσική, μετονομάζοντας την κεντρική σκηνή του Download Festival σε “The Ozzy Osbourne Stage” ή απλά “The Ozzy Stage”.”

Οι ηγετικές προσωπικότητες της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του Λόρδου Δημάρχου του Μπέρμιγχαμ, παρατάχθηκαν επίσης για να υποβάλουν τα σέβη τους στον “Πρίγκηπα του Σκότους”.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στα τα σχέδια της πόλης να τιμήσει περαιτέρω τον Ozzy.

«Το δημοτικό συμβούλιο πιθανότατα θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση για το θέμα αυτό… Είμαι σίγουρος ότι σίγουρα θα γίνει κάτι».

Συνέχισε λέγοντας: «Αυτός [ο Ozzy] ήταν ένας περήφανος κάτοικος του Μπέρμιγχαμ που έβαλε την πόλη στον παγκόσμιο χάρτη… το να τον γνωρίσω ήταν η μεγαλύτερη τιμή».

«Ήταν ένας πολύ ταπεινός, πολύ προσγειωμένος άνθρωπος».

Today, Birmingham mourns the loss of one of our most iconic sons, Ozzy Osbourne.

Today, Birmingham mourns the loss of one of our most iconic sons, Ozzy Osbourne.

From humble beginnings in Aston to global stardom, Ozzy never forgot his roots and he was a Brummie through and through.

Οι τελευταίες δραματικές στιγμές του Ozzy Osbourne

Ο θάνατος του Ozzy σε ηλικία 76 ετών προκάλεσε σοκ στον κόσμο της μουσικής. Αν και η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες οι παραϊατρικοί προσπάθησαν για πάνω από δύο ώρες να τον σώσουν, αφού κλήθηκαν στο σπίτι του στο Μπάκιγχαμσαϊρ. Εκπρόσωπος της Thames Valley Air Ambulance επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο τους έφτασε στον τόπο του συμβάντος το πρωί της 22ας Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ασθενοφόρο αεροδιακομιδής κλήθηκε εκτάκτως στο σπίτι του Osbourne, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί δύο ώρες να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, οι προσπάθειές τους δεν στέφθηκαν με επιτυχία και ο διάσημος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η Sharon Osbourne έσπασε τη σιωπή της μετά το θάνατο του συζύγου της Ozzy. Την Τρίτη, η ίδια και η οικογένειά της μοιράστηκαν τη συγκλονιστική είδηση ότι ο θρύλος των Black Sabbath έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Η οικογένειά του δήλωσε: “Ο αγαπημένος μας Ozzy Osbourne απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή. Sharon, Jack, Kelly, Aimee και Louis”.

H μάνατζερ και σύζυγος του Ozzy απάντησε σ’ ένα εγκάρδιο αφιέρωμα από τον μουσικό Gavin Rossdale. Ο τραγουδιστής των Bush δημοσίευσε μια εικόνα με τον Ozzy στο Instagram την Τρίτη, με λεζάντα: “RIP OZZY – ένας σπουδαίος άνθρωπος -ένας αληθινός θρύλος – συνάντησα τον Ozzy μέσω του Jack μόνο μερικές φορές, αλλά ήταν τόσο ζεστός και ευγενικός και αστείος και αγαπώ αυτή την ανάμνηση .στέλνοντας πολλή αγάπη στην οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή. Rest in power.”

Σε απάντηση, η Sharon, γνωστή με το χαϊδευτικό όνομα Mrs O, απάντησε στον φόρο τιμής του Gavin: «Ευλογημένος να είσαι».

Επιπλέον, ο Sir Elton John, στενός φίλος της Sharon και του Ozzy, απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής, σύμφωνα με το Mirror.

Ο τραγουδιστής του «Rocket Man» δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Ozzy, γράφοντας: «Πολύ λυπηρό να μαθαίνω την είδηση του θανάτου του @ozzyosbourne. Ήταν ένας αγαπητός φίλος και ένας μεγάλος πρωτοπόρος που εξασφάλισε τη θέση του στο πάνθεον των θεών του ροκ – ένας αληθινός θρύλος. Ήταν επίσης ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Θα μου λείψει πολύ. Στη Sharon και την οικογένεια, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και την αγάπη μου. Elton xx».

To αντίο του Tony Iommi στον Ozzy Osbourne

Ο Osbourne πέθανε 17 ημέρες μετά την συγκινητική αποχαιρετιστήρια συναυλία του στο Μπέρμιγχαμ, όπου ενθουσίασε χιλιάδες θαυμαστές του, με τη συμμετοχή δεκάδων άλλων καλλιτεχνών, όπως οι Metallica, οι Guns N’ Roses και ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith, σε μια ολοήμερη γιορτή του heavy metal.

«Είναι αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια τι σήμαινε ο Όζι Όζμπορν για τους Metallica», δήλωσε η μπάντα στο X. «Μας έμαθε πώς να παίζουμε στα μεγάλα σαλόνια, ενώ ταυτόχρονα ήταν ζεστός, φιλόξενος, συναρπαστικός και γενικά λαμπρός».

OZZY RIP



It's impossible to put into words what Ozzy Osbourne has meant to Metallica. Hero, icon, pioneer, inspiration, mentor, and, most of all, friend are a few that come to mind. Ozzy and Sharon believed in us and transformed our lives and careers. He taught us how to play…

Ο κιθαρίστας των Sabbath, Tony Iommi, δήλωσε ότι η μπάντα «έχασε τον αδελφό της».

«Αγαπούσε αυτό που έκανε, αγαπούσε τη μουσική, αγαπούσε να παίζει μαζί μας, και είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε για να κάνουμε την (αποχαιρετιστήρια) συναυλία», δήλωσε ο Iommi στο BBC Radio.

O Tony Iommi μίλησε για το θάνατο του μακροχρόνιου φίλου του, δηλώνοντας στο ITV News ότι «ήταν ένα σοκ για εμάς». «Όταν το έμαθα χθες, δεν μπορούσα να το πιστέψω», εξήγησε. «Σκέφτηκα: «Δεν μπορεί να είναι αλήθεια». Μόλις την προηγούμενη μέρα είχα λάβει ένα μήνυμα από αυτόν. Φαινόταν απίστευτο, σουρεαλιστικό. Και τη νύχτα άρχισα να το σκέφτομαι: «Θεέ μου, μήπως όλα αυτά είναι όνειρο;» Αλλά, όπως είπα και πριν, δεν φαινόταν καλά κατά τη διάρκεια των προβών.

«Νομίζω ότι πραγματικά άντεξε να μείνει ζωντανός για να κάνει αυτή την συναυλία», πρόσθεσε ο Iommi. «Πραγματικά πιστεύω – και το συζητούσα με τον Geezer (σ.σ Butler, μπασίστας και στιχουργός των Black Sabbath) χθες το βράδυ – ότι πιστεύουμε ότι άντεξε για να το κάνει, και αμέσως μετά, το έκανε και αποχαιρέτησε τους θαυμαστές του. Και αυτό ήταν το τέλος, πραγματικά.

«”Νομίζω ότι πρέπει να είχε κάτι στο μυαλό του όταν έλεγε: “Λοιπόν, αυτό θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω ποτέ”. Δεν ξέρω αν πίστευε ότι θα πεθάνει ή τι άλλο. Αλλά ήθελε πραγματικά να το κάνει και ήταν αποφασισμένος να το κάνει. Και για να είμαστε δίκαιοι, τα κατάφερε”.