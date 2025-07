Τον θάνατο του Όζι Όζμπορν, θρύλου της heavy metal και της ροκ, σε ηλικία 76 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Με μεγαλύτερη λύπη από ό,τι μπορούν να μεταδώσουν οι απλές λέξεις, πρέπει να αναφέρουμε πως ο αγαπημένος μας Όζι Όζμπορν πέθανε αυτό το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητούμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την ώρα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο «Πρίγκιπας του Σκότους», το όνομα και η φωνή του οποίου συνδέθηκαν με τους Black Sabbath, έδωσε την τελευταία του συναυλία με τη θρυλική μπάντα στις 5 Ιουλίου, μετά από δεκαετίες. Η συναυλία έλαβε χώρα στο Villa Partk στο Άστον του Μπέρμιγχαμ, από όπου ήταν ο Όζι.

Είχε γεννηθεί το 1948, με το όνομα Τζον Μάικλ Όζμπορν, στο Μπέρμιγχαμ. Παράτησε το σχολείο στα 15 του και έκανε διάφορες δουλειές, ενώ σχημάτισε διάφορες μπάντες με τον φίλο του από το σχολείο, Γκίζερ Μπάτλερ.

Η μπάντα έπαιξε μια σειρά από τα δημοφιλέστερα κομμάτια της ενώπιον 40.000 θεατών που παρακολούθησαν τη συναυλία ζωντανά, και εκατομμυρίων άλλων που την είδαν μέσω livestream. Στη συναυλία συμμετείχαν και άλλοι θρύλοι του ροκ και της μέταλ. Συγκεντρώθηκαν 140 εκατ. λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον Τομ Μορέλο, που διοργάνωσε το event- που θα γίνει ταινία, αφιερωμένη στην κληρονομιά των Black Sabbath και του Όζι.

Ο Όζι είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον το 2019. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και στο US Rock And Roll Hall Of Fame – δύο φορές και στα δύο, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης.

Απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, καθώς και στην Μπρόουντ Στριτ του Μπέρμιγχαμ και κέρδισε ένα βραβείο Ivor Novello πέντε βραβεία Grammy και 12 υποψηφιότητες.

Ο Όζι αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Τζέσικα και Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα και εγγόνια.

Με επιπλέον πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ