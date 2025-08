Η αιτία θανάτου του Ozzy Osbourne επιβεβαιώθηκε σχεδόν μία εβδομάδα μετά την συγκινητική επιστροφή του στην γενέτειρα του πόλη, Μπέρμιγχαμ.

Το φέρετρο του θρύλου του heavy metal μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή μέσα στην Δεύτερη Πόλη της Αγγλίας, ενώ η σύζυγός του Sharon και τα παιδιά του Ozzy αποτίσαν φόρο τιμής στο Black Sabbath Bridge.

Ολα αυτά συνέβησαν μετά τον θάνατο του Ozzy στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών, μετά από χρόνια προβλημάτων υγείας.

Λίγες μέρες πριν πεθάνει, ήταν αποφασισμένος να φτάσει στο Villa Park για την τελευταία του συναυλία.

In the end, it was a heart attack that felled Ozzy Osbourne. The New York Times has seen the 76-year-old's death certificate, which specifies that he suffered "cardiac… https://t.co/GxXZLHXlnV