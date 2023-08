Από το στέμμα μέχρι το πιάνο: Στο «σφυρί» 1400 προσωπικά αντικείμενα του Φρέντι Μέρκιουρι

via Associated Press

Μεταξύ των 1400 αντικειμένων είναι τα προσχέδια των επιτυχιών «Don’t Stop Me Now», «We Are the Champions» και «Somebody to Love». Το χειρόγραφο προσχέδιο του «Bohemian Rhapsody» - το οποίο δείχνει ότι ο Mercury πειραματίστηκε με τον τίτλο του τραγουδιού δοκιμάζοντας το «Mongolian Rhapsody» προτού το διαγράψει- αναμένεται να πωληθεί 1 έως 1,5 εκατομμύριο δολάρια.