«Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου»: Η ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 μέσα από άγνωστο υλικό

Οι ιστορίες, η μουσική, τα φιλμ και οι φωτογραφίες από τη Library of Congress, τα National Archives, τα Near East Relief Archives, το Save the Children και πολλά άλλα αρχεία δημιουργούν ένα οπτικοακουστικό θέαμα που μεταφέρει το κοινό σε ένα ταξίδι στον χρόνο.