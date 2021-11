ΑΒΒΑ: Πρώτη υποψηφιότητα για Grammy μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, οι ABBA εξακολουθούν να καταγράφουν επιτυχίες.



Οι Σουηδοί θρύλοι της ποπ κέρδισαν την πρώτη τους υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy. Το τραγούδι τους «I Still Have Faith In You» είναι υποψήφιο στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς μαζί (μεταξύ άλλων) με το «Drivers License» της Ολίβια Ροντρίγκο, το «Happier Than Ever» της Μπίλι Άιλις και το «Montero (Call Me By Your Name)» του Lil Nas X.

Το «I Still Have Faith In You» είναι το πρώτο κομμάτι στο «Voyage», το ένατο άλμπουμ των ABBA και πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 40 χρόνια.

Η μπαλάντα έκανε το ντεμπούτο της τον Σεπτέμβριο μαζί με το «Don’t Shut Me Down» και έφτασε στο top 10 του βρετανικού single chart.

Μέχρι την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων, η μοναδική «σχέση» του γκρουπ με το Grammy ήταν η είσοδος τους το 2015 στο Hall of Fame της Recording Academy.

Δεδομένης της έντονης παρουσίας τους στην ποπ κουλτούρα, η ανακοίνωση της πρώτης τους υποψηφιότητας στα Grammy έφερε επαίνους και έκπληξη από τους φαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι συγκλονιστικό, αλλά είναι και μια υπενθύμιση ότι τα βραβεία Grammy δεν αντανακλούν απαραίτητα την ποιότητα της μουσικής», έγραψε χρήστης στο Twitter, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Πώς ζούσα σε έναν κόσμοστον οποίοοι ABBA είχαν μηδέν υποψηφιότητες για Grammy;».