«Barbie»: Πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα σε 17 μέρες

Ωστόσο, η βιογραφική ταινία για τη ζωή του θεωρητικού φυσικού Τζ. Ρ. Οπενχάιμερ με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι έγινε η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς με σήμανση «R» στις ΗΠΑ (ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 17 ετών) και η έκτη μεγαλύτερη σε εισπράξεις της χρονιάς, ξεπερνώντας το «Ant-Man and the Wasp: Quantumania».

Το «Oppenheimer» συγκαταλέγεται πλέον στις τέσσερις βιογραφικές ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών (Bohemian Rhapsody, The Passion of the Christ και American Sniper) και είναι πλέον η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.