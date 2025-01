Billie Eilish: Δικό της το τραγούδι με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify το 2024

via Associated Press

via Associated Press

Το «Birds Of A Feather» το τραγούδι της Billie Eilish από το νέο της άλμπουμ «Hit Me Hard and Soft», το οποίο συνυπογράφει με τον αδελφό της Φινέας, είχε τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify για το 2024.