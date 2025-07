Το Spotify αντιμετωπίζει εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα από το απόγευμα της Τετάρτης – με δεκάδες χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν προβλήματα με τη λειτουργία της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming μουσικής και ήχου.

Περίπου στις 17:20 ώρα Ελλάδας, το Downdetector έδειξε περισσότερες από 34.000 αναφορές διακοπής λειτουργίας για το Spotify παγκοσμίως, σε σχέση με τις 48.000 νωρίτερα. Πολλοί από αυτούς τους χρήστες δήλωσαν ότι είχαν δυσκολία να φορτώσουν τόσο την εφαρμογή όσο και τον ιστότοπο, να αναπαράγουν ή να ακούσουν τραγούδια και να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία αναζήτησης.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή και τα ελέγχουμε!» έγραψε το Spotify στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

We are aware of the outage and working to resolve it as soon as possible. The reports of this being a security hack are false.