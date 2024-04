Διαταραχή μετατραυματικού στρες: Επιστήμονες ανακάλυψαν 95 σημεία που συνδέονται με το PTSD

«Είναι συναρπαστικό που βλέπουμε την εκθετική αύξηση των τόπων με αυξήσεις στο μέγεθος του δείγματος που βλέπουμε για άλλες διαταραχές», δήλωσε ο Karestan Koenen, συγγραφέας της μελέτης, μέλος ινστιτούτου του Broad Institute of MIT και του Χάρβαρντ και ερευνητής με Stanley Center for Psychiatric Research at Broad.