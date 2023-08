Η Barbie έσπασε τα κοντέρ: Με εισπράξεις 1,342 δις ξεπέρασε ακόμα και τον Xάρι Πότερ

via Associated Press

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ έφτασε σε εισπράξεις στα 1,342 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και έγινε η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία στην ιστορία της Warner Bros., ξεπερνώντας το Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2, που μέχρι πρότινος κατείχε τον τίτλο της πιο κερδοφόρας κυκλοφορίας του στούντιο μετά την πρεμιέρα του 2011 με 1,341 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.