«Η Δουλειά Της» του Νίκου Labôt, για εκείνους που αρνούνται να παραιτηθούν από τη ζωή

Συγχαρητήρια για τις διακρίσεις που κέρδισε «Η Δουλειά της» σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιο ήταν το κίνητρο που σας ώθησε να δημιουργήσετε την ταινία «Η Δουλειά της». Γιατί επιλέξατε την ιστορία της «Παναγιώτας» για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία σας;

Νίκος Labôt: Σας ευχαριστώ. Σε πρώτη φάση, η ιστορία βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα. Μια γυναίκα με παρόμοιο προφίλ με αυτό της Παναγιώτας αναγκάστηκε να δουλέψει για πρώτη φορά στη ζωή της σε ένα πολυκατάστημα και αυτό το γεγονός την έκανε να ξανανιώσει. Παρόλο που την εκμεταλλευόντουσαν, ως αγράμματη που ήταν, η ίδια πάτησε για πρώτη φορά στα πόδια της και βρήκε νέο νόημα μόνο και μόνο επειδή ήταν αυτή που έφερνε τα λεφτά στο σπίτι. Όπως ίσως φαντάζεστε έχει πολλά επίπεδα αυτή η ιστορία. Επέλεξα λοιπόν να κάνω αυτήν την ταινία γιατί με ιντρίγκαρε το να καταλάβω και να αναδείξω το περιβάλλον και τον εσωτερικό κόσμο αυτής της γυναίκας, τους φόβους και τις επιθυμίες της.

Έχετε δηλώσει ότι τη χρονική περίοδο δημιουργίας της ταινίας, υπήρχε στο μυαλό σας η ιδέα του ρεαλισμού. Πώς χρησιμοποιείτε το μοντάζ για να επιτύχετε το ρεαλισμό; Αποτελεί το μονοπλάνο, μονόδρομο για τον ρεαλισμό κατά τη γνώμη σας;

N.L: Η διαδικασία υλοποίησης μιας ταινίας είναι σε κάθε στάδιο ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται όπως ακριβώς εξελίσσεσαι κι εσύ. Ένας από τους βασικούς μου στόχους ήταν να δούμε στο πανί μια ιστορία που να έχουμε την αίσθηση ότι αυτό που βλέπουμε, συμβαίνει τώρα. Για να νιώσουμε και να συμπορευτούμε με την Παναγιώτα σε όλη την διαδρομή της, αποφάσισα ότι δεν χρειάζεται να μείνω πιστός στο σενάριο. Ήθελα να δημιουργήσουμε, χωρίς αγκυλώσεις, τις κατάλληλες συνθήκες για να επιτευχθεί αυτή η ρεαλιστική αίσθηση. Στο μοντάζ συγκεκριμένα το στοίχημα ήταν βρούμε τον ρυθμό αυτόν που θα αναπνέει η ιστορία με τον ίδιο τρόπο που αναπνέει η κεντρική ηρωίδα. Σε κάθε στάδιο/επίπεδο που εισέρχεται η Παναγιώτα έπρεπε να δώσουμε μια δοσολογία στο πόσο βλέπουμε την ίδια και πόσο τους υπόλοιπους χαρακτήρες που την περιστοιχίζουν. Αυτή η πρωτόγνωρη και τόσο ενδιαφέρουσα εμπειρία απαιτούσε να κάνουμε λεπτοδουλειά με το γάντι. Σαφώς πολλές φορές δώσαμε τον απαραίτητο χρόνο στην ηρωίδα, πλάνα μεγάλης διάρκειας σε στιγμές ησυχίας και όχι μόνο. Κάπως έτσι δημιουργήσαμε έναν δικό μας ρεαλισμό χρησιμοποιώντας ο,τι εργαλείο μας δίνει το μέσο. Ναι, σε γενικές γραμμές το μονοπλάνο συμβάλλει στην αποτύπωση του πραγματικού χρόνου όμως αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιώντας το υπηρετείς αυτόματα έναν ρεαλισμό. Σκεφτείτε απλά σε πόσες ταινίες έχει γίνει χρήση του μονοπλάνου κι αν αυτές εντάσσονται στη φόρμα του ρεαλισμού, όπως για παράδειγμα στις ταινίες των Αγγελόπουλου, Ταρκόφσκι, Σοκούρωφ, Ρόυ Άντερσον κ.α.

Στην ταινία, οι άνθρωποι και τα βιώματά τους βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχουν ανάμεσά μας γυναίκες σαν την Παναγιώτα; Ποιο είναι το μήνυμα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία;

N.L: Προφανώς και υπάρχουν γυναίκες σαν την Παναγιώτα ανάμεσά μας. Απλά αρκετός κόσμος δεν τις παρατηρεί, κινείται σε άλλους κύκλους ή ακόμη προτιμά να εθελοτυφλεί ακολουθώντας ένα lifestyle που προβάλλεται από τα κυρίαρχα μέσα. Σας θυμίζω τα πρόσφατα παραδείγματα των δύο καθαριστριών που αναγκάστηκαν να παραποιήσουν τα απολυτήρια τους προκειμένου να βρουν μια δουλειά για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Είναι πολλά και πολυεπίπεδα τα ζητήματα που έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με την θέση της γυναίκας και τις παθογένειες στα ελληνικά νοικοκυριά. Ζητήματα που αλληλοσυνδέονται σε τρομαχτικό βαθμό πολλές φορές. Γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για εκπαίδευση και γνώση. Ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία, με εμποτισμένα στερεότυπα - όπως αυτά που προβάλλει η ταινία - και με βαθιά προβλήματα στον πυρήνα της οικογένειας. Ο φόβος για το διαφορετικό και η καταπίεση κυριαρχεί. Αν οι άνθρωποι αποτινάξουν ενοχικά σύνδρομα και προκαταλήψεις μπορούν σιγά σιγά να αλλάξουν την πορεία τους. Ακόμη κι αν όλα δείχνουν το αντίθετο.

Πριν τη «Δουλειά της», σκηνοθετήσατε το ντοκιμαντέρ «The Immortals at the Southern Point of Europe». Πόσο σας έχει επηρεάσει το ντοκιμαντέρ και οι τεχνικές του στην κινηματογραφική σας γραφή;

N.L: Δεν θεωρώ ότι με έχει επηρεάσει συνειδητά το γεγονός ότι έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ ή ότι έχω δουλέψει ως βοηθός σε ντοκιμαντέρ όσον αφορά στην κινηματογραφική μου ματιά. Εξάλλου το ύφος στο ντοκιμαντέρ δεν έχει καμία σχέση με αυτό στην «Δουλειά της». Το μόνο κοινό που θα μπορούσα να πω είναι ότι χρειάστηκε να κάνω έρευνα, πρακτική που συνήθως ακολουθείται στα ντοκιμαντέρ. Όμως τρέφω μια μεγάλη εκτίμηση σε ορισμένα ντοκιμαντέρ που ακροβατούν ανάμεσα στο αληθινό και τον μύθο και τα σύνορα αυτά είναι δυσδιάκριτα. Στην «Δουλειά της» θέλησα να κάνω το αντίστροφο με κάποιο τρόπο.

Μετά τη «Δουλειά της», ποια είναι τα επόμενα κινηματογραφικά σας σχέδια;

N.L: Βρίσκομαι στην ανάπτυξη δύο ιστοριών, η μια εξελίσσεται στην Γαλλία και η άλλη στην Ελλάδα. Είναι όμως πολύ νωρίς για να σας πω κάτι περισσότερο.