Η Έιμι Γουάινχαουζ για πάντα στην αγαπημένη της γειτονιά, το Κάμντεν

Samir Hussein via Getty Images

Samir Hussein via Getty Images

Η γειτονιά του Κάμντεν στο Λονδίνο, τίμησε την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ένα πολύ αγαπημενό της παιδί. Την Έιμι Γουάινχαουζ.

Ο κόσμος που έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, φώναζε το όνομα της αγαπημένης τραγουδίστριας την ώρα των αποκαλυπτηρίων στο Music Walk of Fame, στο Κάμντεν στο βόρειο Λονδίνο.

Παρόντες και οι γονείς της, Μιτς και Τζάνις, που χαρακτήρισαν την τελετή, «τεράστιο βραβείο και προνόμιο».

Το Κάμντεν ήταν η αγαπημένη γειτονιά της Έιμι Γουάινχαουζ, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι αποτίουν φόρο τιμής κάθε φορά που περνούν έξω από το σπίτι της.

«Αγαπούσε το Κάμντεν και τώρα θα είναι για πάντα κομμάτι του. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται το όνομα της στο Music Walk of Fame. Συγχρόνως, μας υπενθυμίζει ότι δεν είναι πλέον μαζί μας», δήλωσε ο πατέρας της.

Η συνθέτης και ερμηνεύτρια Έιμι Γουάινχαουζ, με την εξαιρετική contralto φωνή που έκανε ντεμπούτο με το άλμπουμ «Frank» και θα μείνει στην ιστορία της μουσικής για το ανεπανάληπτο «Back To Black», βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λονδίνο, στις 23 Ιουλίου 2011. Αιτία θανάτου σύμφωνα με τους ιατροδικαστές ήταν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά από περίοδο αποτοξίνωσης. Ήταν μόλις 27 χρονών.

Η Έιμι Γουάινχαουζ είναι η τρίτη καλλιτέχνης της οποίας το όνομα βρίσκεται στο Music Walik of Fame, στο Κάμντεν, μετά τους The Who και τους Madness.

Επόμενο συγκρότημα είναι οι Soul II Soul, την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, πριν από το 6ο Μουσικό Φεστιβάλ του Κάμντεν, που πρόκειται να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο, 7 και 8 Μαρτίου.