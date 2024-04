Η επιστροφή της Ελεν Ντε Τζένερις: Δεν ήθελα να τελειώσει έτσι η καριέρα μου

via Associated Press

Η Έλεν ντε Τζένερις επέστρεψε όχι στην τηλεόραση, αλλά στη σκηνή και πιο συγκεκριμένα, στο stand up comedy -από το οποίο άλλωστε, έγινε κατ’ αρχάς γνωστή- με το «Ellen’s Last Stand…Up Tour» και στην πρώτη παράσταση που έδωσε στο πλαίσιο της περιοδείας της το βράδυ της Τετάρτης, 24 Απριλίου, μπροστά σε ένα κοινό 200 ατόμων (η βραδιά ήταν sold out) μίλησε από το Largo, στο Coronet Theater του Χόλιγουντ, όπου εμφανίστηκε, για τον ελέφαντα στο δωμάτιο: Το talk show της και τη θύελλα που είχαν σηκώσει οι καταγγελίες για τοξικό εργασιακό περιβάλλον.