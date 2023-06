Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ «θρυαλλίδα» της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;

via Associated Press

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού/προσφυγικού

Σε μια προσπάθεια μιας συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 2 παρουσίασε το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο ( European New Pact on Migration and Asylum) -, ένα Σύμφωνο που θέτει ως στόχο τη δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης και βιώσιμης προσέγγισης διαχείρισης της μετανάστευσης στην ΕΕ και θα λαμβάνει υπόψη τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και τις ιδιαιτερότητες της τρέχουσας κατάστασης σε αυτά τα πεδία.

Ποιες καινοτομίες αλλά και αντιθέσεις εισαγάγει το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ:

Αντιθέσεις – Κίνδυνοι στην «εξωτερίκευση των συνόρων»

Εν τέλει, υπάρχει η βούληση για μια Κοινή Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ;

