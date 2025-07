Με τον πιο φιλόδοξο δημοσιονομικό σχεδιασμό στην ιστορία της Ένωσης και υπό το βλέμμα καχυποψίας από εταίρους, αγρότες, ευρωβουλευτές, συνδικάτα και την κοινωνία των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη την πρότασή της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028–2034, ύψους 2 τρισ. ευρώ αισθητά αυξημένο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2020 (€1,21 τρισ.) – αναδιαρθρώνοντας ριζικά τις ευρωπαϊκές δαπάνες γύρω από πέντε στρατηγικούς πυλώνες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκανε λόγο για «προϋπολογισμό για μια νέα εποχή»:

«Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο… Που ενισχύει την ανεξαρτησία μας», δήλωσε χαρακτηριστικά και προανήγγειλε ένα Νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας καθώς και έναν μηχανισμό κρίσεων ύψους 400 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε το Νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει προϊδέαζαν για το συγκεκριμένο σχέδιο ότι μέσω αυτού του εργαλείου θα συμπυκνωθούν και θα μειωθούν διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και μπορεί ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα, το Horizon Europe, να παραμείνει ενσωματωμένο στο νέο Ταμείο, άλλα όμως δεν θα έχουν την ίδια τύχη.

Σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την Επιτροπή, στόχο έχει τη στήριξη στρατηγικών τεχνολογιών για ολόκληρη την Ενιαία Αγορά, όπως εισηγήθηκαν οι εκθέσεις Letta και Draghi. Το ταμείο θα λειτουργεί με ενιαίο νομικό πλαίσιο και μία ενιαία πύλη υποβολής αιτήσεων, σε μια προσπάθεια απλούστευσης και επιτάχυνσης της χρηματοδότησης.

Η στήριξή του θα επικεντρώνεται σε τέσσερις κρίσιμους τομείς:

– την πράσινη μετάβαση και απανθρακοποίηση,

– τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

– την υγεία, τις βιοτεχνολογίες, τη γεωργία και τη βιοοικονομία,

– την άμυνα και το διάστημα.

Στόχος της Κομισιόν είναι να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των πόρων, προσελκύοντας παράλληλα ιδιωτικές επενδύσεις ώστε να ενισχυθεί η μόχλευση κάθε ευρώ.

Στον πυρήνα του νέου ΠΔΠ βρίσκεται η πρωτοφανής ενίσχυση των αμυντικών δαπανών. Η πρόταση προβλέπει €131 δισ. για τον τομέα της άμυνας και του διαστήματος ποσό πενταπλάσιο από τον προηγούμενο προϋπολογισμό και πάνω από τον άτυπο στόχο των €100 δισ. που είχε τεθεί από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

«Η ασφάλεια είναι κορυφαία προτεραιότητα για πολίτες και κυβερνήσεις. Η επένδυση αυτή θα ενισχύσει τη βιομηχανική μας βάση και τις στρατηγικές μας δυνατότητες», ανέφερε η πρόεδρος.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει δεκαπλασιασμό της στρατιωτικής κινητικότητας, πενταπλασιασμό της ενεργειακής υποδομής και σημαντικές αυξήσεις σε κυβερνοάμυνα και διπλής χρήσης δίκτυα, εντάσσοντας τα σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλέγμα «ετοιμότητας και συνδεσιμότητας».

Our budget will help build a Union that protects.



We are proposing €131 billion for Defence and Space, under the Competitiveness Fund.



5 times of what we have today.



This will strengthen our industrial base and our capabilities. pic.twitter.com/H3E2ZqyHHV