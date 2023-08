Η «Βληχή» του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης

H ταινία αποτελεί ανάθεση του προγράμματος The Artist on the Composer - μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ και του Οργανισμού ΝΕΟΝ, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ιδρυτή του Δημήτρη Δασκαλόπουλο.